Bowie-ról szól az év eleje

Elég kemény, de már egy éve, hogy elment David Bowie, aki vasárnap lett volna hetven. Ám sajnos tavaly születésnapja után mindössze két nappal, január 10-én távozott közülünk. Búcsúzóul még itt hagyott nekünk egy albumot, a tavaly a születésnapján megjelent Blackstart, amiről sok jól értesült zenei szaklap azt írta, abban a tudatban készítette el, hogy meg fog halni. Aztán kiderült, hogy állítólag nem is.

hirdetés

Ez persze mindegy is, az utolsó korongot két Grammy-kategóriában is nevezték, s minden bizonnyal egy posztumuszt biztos elhoz a február 12-én megrendezésre kerülő 59. gáláról. (A Blackstar egyébként több lapnál, így a brit Q, a The Wire, az Uncut, az amerikai Newsweek szerint szerint az év legjobbja lett, s ugyanezt gondolták a Rolling Stone olvasói is – a szerk.)

Ha pedig időben vagyunk, a brit zenész születésnapjára időzítve, most vasárnap No Plan (Terv nélkül) címmel megjelent egy új kislemez, amely négy dalt tartalmaz, amelyek eredetileg Bowie utolsó nagy munkája, a Lazarus című musical betétdalai is egyben, így annak 2015 év végi bemutatóján is hallhatóak voltak, illetve októberben lemezen is megjelentek.

Most a négy dalt – Lazarus, No Plan, Killing a Little Time és When I Met You – digitális formában lehet megvásárolni és letölteni.

Amint amúgy korábban a brit közszolgálati BBC-nél jelezték, a zenész halálának évfordulójára több visszaemlékezős anyagot, illetve az utolsó öt évéről szóló dokumentumfilmet is beidőzítettek.

hirdetés