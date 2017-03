Budapestre érkezik a New Model Army

Harminchét éve alakult, tizennégy nagylemezt kihozott már, e hónap 10-én pedig ismét Magyarországra látogat Justin Sullivan rockzenekara, a New Model Army. Az alteros, wave-es, olykor-olykor folkos vonalon mozgó csapat lehangolt világa közel áll a The Sisters of Mercy-, vagy a The Cure-féle melankóliához, még ha persze ennyire könnyen nem lehet őket bekategorizálni.

Nyugat-Berlinben bejutni New Model Armyra

Nevezték őket már goth- vagy éppen metalzenekarnak is, és hatással voltak több generációra, számtalan csapatra. Például az első magyar darkzenekarra, az F. O. Systemre is. „Nyugat-Berlinben játszottak, és kimentünk megnézni őket, hogy élőben lássam Sullivant. (…) Összefutottunk Hegyi Zolival, lapunk főmunkatársával, aki az akkori legendás Sexepil zenekarnak volt az énekese. (…) Néztük a jegyárakat, hú, ide nem fogunk bejutni. Azt mondja Hegyi Zoli: Matyikám, mi most attól és ettől a tévétől vagyunk Magyarországról, te vagy a riporter, én az operatőr” – mesélte Mátyás Attila énekes még a Filmmúzeum műsorában. És valóban, nem sokkal később még interjúztak is Sullivannel.

A csapatnak azóta Justin Sullivan énekes maradt egyetlen alapító tagja, s az ő szövegei meghatározónak is mondhatóak a zenekar karakterét illetően. Hol politikusabb, hol személyesebb jellegű soraival egyfajta életérzést jelenített meg, amire lelkesen csatlakozott rá az évek során rajongók sokasága is. Szomorkás hangulat, melankólia? Érdemes mondjuk meghallgatni az I Love The World című slágert az 1989-es Thunder and Consolidation albumról. Kevés dal van, mely ehhez hasonló erővel tudná közvetítené a lélek mélységeinek felszabadító erejét, a magunkba mélyedés csodáját.

Csillagokat haraptatnak a sámánok

A New Model Army előtt pedig a szintén legendás Vágtázó Halottkémek lesz látható. Grandpierre Attila zenekara az utóbbi években tragédiák sorozatával volt kénytelen szembesülni: tavaly nyáron elhunyt Németh László „Fritz” gitáros, öt éve pedig Balatoni „Boli” Endre üstdobos. A 42 éve alakult, korszakalkotó zenekar viszont folytatja utóbbi években tapasztalt aktivitását, s továbbra is csillagokat haraptat az etno-sámán-mágiára fogékony rajongókkal. „Mondd, merre jártál?” Lehet mondani, s mi tesszük hozzá, 10-én merre érdemes: a Barba Negrában a legendák koncertjére.