Comic Con nyílt Szaúd-Arábiában

A Vörös-tenger partvidékén fekvő Dzsidda városában rendezik meg az első szaúdi Comic Con képregény- és szórakoztatóipari fesztivált, amely csütörtök este nyitotta meg kapuit.

Már a háromnapos szakmai seregszemle logója is sokatmondó: a hagyományos fehér férfiviselet szuperhős ruhát takar. A kormányzati kezdeményezésre megvalósuló szakmai börzével a szórakozási lehetőségek körét próbálták meg bővíteni, hiszen az országban tiltott a mozi, a színház és az alkohol is.

hirdetés

Szaúd-Arábiában azok a nők és férfiak teljesen el vannak egymástól zárva, akik nincsenek rokoni kapcsolatban, a Comic Con azonban még ezt a szabályt is felrúgta. Bár a nők és férfiak külön bejáraton mehetnek be, de a belső terekben semmi nem választja el őket egymástól. Egyetlen különbség, hogy míg a nők kizárólag a tradicionális hosszú, fejet és testet takaró fekete öltözetben léphetnek be a fesztiválra, addig a férfiak magukra ölthetik kedvenc hősük jelmezét.

hirdetés

A Comic Cont eredetileg a képregényrajongóknak találták ki, a leghíresebbet évről évre San Diegóban tartják, de ma már a film-, videojáték-, anime-, fantasy- és sci-fi-rajongók találkozójaként tartják számon.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 18.