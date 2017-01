Cumberbatch vérében van Sherlock Holmes szerepe

A Sherlock Holmes-filmek sztárjáról, Benedict Cumberbatchról kiderült, hogy távoli rokonságban áll a legendás brit nyomozó történeteit író Sir Arthur Conan Doyle-lal.

A családfakutató Ancestry.com honlap vasárnap számolt be arról, hogy a negyvenéves Cumberbatch 16. unokatestvére az írónak. Kettejük családfája a XIV. században találkozott John of Gaunt angol nemes révén, aki a feljegyzések szerint a színész 17. dédatyja volt, Conan Doyle-nak pedig a 15. dédatyja. John de Gaunt 1340 táján született III. Eduárd angol király fiaként, ami egyúttal azt is jelenti, hogy mind Cumberbatchban, mind Doyle-ban királyi vér is csörgedez.

A Magyarországon is futó Sherlock című tévésorozat 2010-ben kezdődött, vasárnap pedig már a negyedik évaddal tért vissza a brit és amerikai képernyőkre. A népszerű szériában Cumberbatch a nyomozót, Martin Freeman pedig hűséges társát, dr. Watsont alakítja.

Szerepei kapcsán Cumberbatch felmenői nem először kerülnek reflektorfénybe. A britek színészfavoritja – akit a Kódjátszma főszerepéért jelöltek Oscar-díjra – 2014-ben több interjúban is lemondta: a Cumberbatch família az egyik legnagyobb brit rabszolgatartó klán volt. A később három Oscar-díjjal is kitüntetett 12 év rabszolgaságban pedig azért vállalt szerepet, hogy így vezekeljen elődjei bűneiért.