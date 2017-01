De Niro, Affleck, Julia Roberts: ki kapja az Arany Málnát?

Ben Afflecket és Julia Robertset is jelölték az év legrosszabb színésze, illetve színésznője kategóriában az idei Arany Málna-díjra – jelentették be hétfőn Los Angelesben.

A legpocsékabb filmeknek járó díj jelöltjeit egy nappal az Oscar-jelöltek bejelentése előtt hozták nyilvánosságra a szervezők – írta a Hollywoodlife.com.

hirdetés

A legrosszabb színésznő díjára jelölték Megan Foxot (Tini Nindzsa Teknőcök 2. – Elő az árnyékból), az egyébként férfi, de nőt alakító Tyler Perryt (Boo! A Madea Halloween), Julia Robertset (Anyák napja), a Hillaryt alakító Becky Turnert (Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party), Naomi Wattsot (A beavatott-sorozat: A hűséges és Bezárva), valamint Shailene Woodley-t (A beavatott-sorozat: A hűséges).

A legrémesebb színész Arany Málnájára esélyes a Batman Superman ellen – Az igazság hajnala szuperhősmozi főszerepében nyújtott teljesítményéért Ben Affleck és Henry Cavill, az Egyiptom istenei című fantasyben látott alakításáért Gerard Butler, a Nagyfater elszabadul című vígjáték főszerepéért Robert De Niro, a saját magát alakító Dinesh D'Souza a Hillary's America című filmben, valamint Ben Stiller a Zoolander 2. miatt.

A legrosszabb filmek díját elnyerheti a Batman Superman ellen – Az igazság hajnala, amely a leggyengébb rendező (Zack Snyder), folytatás, forgatókönyv, mellékszereplő (Jesse Eisenberg) trófeáját is hazaviheti, a listán szerepel a Nagyfater elszabadul, a Egyiptom istenei, a Zoolander 2., A függetlenség napja: Feltámadás, és nem maradhatott le az összesen három jelölést begyűjtő Hillary's America sem.

A legrosszabb női mellékszereplők listáján olvasható Julianne Hough (Nagyfater elszabadul) és Kate Hudson (Anyák napja) neve is, a legpocsékabb férfi mellékszereplő címére esélyes többek között Nicolas Cage (Snowden), Johnny Depp (Alice Tükörországban), Owen Wilson (Zoolander 2.) és Jared Leto (Öngyilkos osztag).

A filmes citromdíjakat 37. alkalommal adják át február 25-én, az Oscar-gála előestéjén. A „győztesekről” az 1980 óta adományozott díj 47 amerikai államban és 21 más országban élő 900 szavazója dönt.

hirdetés

Az aranyfestékkel lefújt málnaszemet ábrázoló díjat rendszerint nem veszik át személyesen a sztárok, de 2010-ben Sandra Bullock (Ő a megoldás) és 2005-ben Halle Berry (Macskanő) is elment a nekik megszavazott díj átadására.