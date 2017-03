Egymás után hagyják el a színészek a Vígszínházat

Stohl Andrásról a múlt héten derült ki, hogy egy akkor még titokban tartott ajánlat, illetve tévés kötelezettségei miatt otthagyja az Eszenyi Enikő vezette Vígszínházat. Most kiderült, nem ő lesz az egyedüli távozó, közel tucatnyian követik a példáját, és az évad végén elmennek a Szent István körúti intézményből.

Elsőként a Bors adta hírül, hogy Stohl mellett búcsút int Eszenyinek a Válótársakban és A mi kis falunkban is főszerepet játszó Lengyel Tamás, az immár hat éve a Vígben játszó Kerekes József, aki szintén felbukkan az RTL Klub sorozatában, akárcsak Bata Éva, aki partnereihez hasonlóan távozik. A 24.hu információi szerint mellettük lelép Herczeg Adrienn, Kovács D. Dániel, Péter Kata és Járó Zsuzsa is, aki a Belvárosi Színházban folytatja. A színészek mellett a hírek szerint otthagyja Eszenyit a színház gazdasági igazgatója, Csóti József is.

A Vígszínház sajtóosztályának tájékoztatása szerint „az évad végéig minden társulati tagunknak szerződése van, így zavartalanul játsszuk tovább az előadásainkat. Egyelőre tartanak a szerződtetési tárgyalások, szokásainkhoz híven május 1-jén hirdetjük ki az új évad bemutatóit, az évadzáró sajtótájékoztatón pedig a sajtó munkatársai találkozhatnak új és a Vígszínházhoz hosszú évtizedek óta hűséges és odaadó művészeinkkel is”.

A 24.hu információi szerint a távozók helyére érkezik ugyanakkor ifj. Vidnyánszky Attila, aki szeptembertől szerződik a Vígbe.

A Bors időközben leleplezni vélte Stohl András titkos felkérését. Mint írták, a színész Sebestyén Balázs helyére kerül a Class FM rádióhoz. A lap szerint Stohl azért is mondott fel a színházban, mert a rádióműsorhoz hajnalban kell kelnie, és így nem bírná az esti előadásokat.

Mint ismeretes, az ország magasan leghallgatottabb rádiója, a Class FM a médiahatóság döntése értelmében november 19-én elhallgatott, azóta csak digitálisan hallgatható. Az adó legnépszerűbb műsora a Sebestyén Balázs, Vadon János és Rákóczi Ferenc által vezetett Morning Show volt. A műsorvezetők a múlt év elején még bőszen viccelődtek Andy Vajna halálával, mondván, „ronda is, szuszog is: patkánymérget neki vacsorára”, a rádiót sújtó újabb és újabb büntetések, majd a médiahatóság döntése után azonban egyértelművé tették, elhagyják a Class FM-et, és ahogy azt mindenki sejtette, Andy Vajna rádiójához, a Rádió 1-hez igazolnak, ahol műsoruk aztán Reggeli Show címen folytatódott.