Elhunyt a Bambi rajzolója

Százhat éves korában, otthonában hunyt el Tyrus Wong, a Disney stúdió egykori rajzolója, akinek alkotásai Bambi figuráját és az őzgidáról szóló 1942-es rajzfilm képi világát ihlették, ezt azonban évtizedekig senki nem tudta. A művész halálhírét a Facebookon, a róla készült dokumentumfilm oldalán jelentették be.

2009-ben Mark Wexler forgatott az életéről How to Live Forever címmel, amelyben a művész az élethez és a halálhoz való viszonyról beszélt. Tyrus Wong Kínában született, kilencéves volt, amikor apjával az Egyesült Államokba költözött. A művészeti iskola elvégzése után, 1938 és 1941 között dolgozott a Disneynél. Rövid ottani karrierje ellenére 2001-ben a stúdió legendái közé választották, 2013-ban pedig a Walt Disney családi múzeum gyűjteményébe is bekerültek a munkái.

Tyrus Wong pályafutása során rajzolt képeslapokat a Hallmarknak, később a Warner Bros stúdiónál helyezkedett el illusztrátorként, dolgozott például A vad banda vagy a Haragban a világgal és A zöldsapkások című filmeken. 2016 októberében az Asian World Film Festival életműdíjjal ismerték el pályafutását, a seregszemle nyitónapján, amely 106-ik születésnapja is volt egyben, levetítették a róla szóló 2015-ös Tyrus című dokumentumfilmet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 02.