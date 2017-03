Elhunyt a kultikus posztpunk The Chameleons dobosa

Rövid betegség után életét vesztette a nyolcvanas évek kultikus posztpunk zenekarának, a The Chameleonsnak a dobosa – számolt be róla a The Guardian. John Lever a megalapításától fogva tagja volt a brit csapatnak, később pedig részt vett egyéb mellékprojektek létrehozásában is. „Legmélyebb együttérzésünket fejezzük ki John édesanyjának, nővérének és két gyermekének ezekben a szörnyű időkben” – írta Facebook-közleményében a middletoni zenekar énekese, Mark Burgess.

hirdetés

A The Chameleons igazán nagy globális népszerűségre sosem tudott szert tenni, pedig a nyolcvanas években ott volt a posztpunk stílus robbanásánál, és meghatározó volt a műfaj kereteinek kialakításában. 1981-ben alakult Middletonban, hat évvel későbbi feloszlásáig pedig három nagylemezt jelentetett meg. Az első album gitárjátékán még Cure- és Joy Division-hatások voltak megfigyelhetők, hogy aztán egyre egyértelműbben alakítsák ki saját stílusukat. Visszhangos hangzás, melankólia jellemezte őket, és olyanokkal is rokonságot mutatott zenéjük, mint a Sisters Of Mercy vagy a New Model Army.

A zenekar 2000-ben újra összeállt, majd kiadott még két albumot, a Why Call It Anythinget és a This Never Ending Now-ot. 2003-ban aztán újra feloszlott. John Lever közben Burgess-szel közösen létrehozta a Sun and the Moon zenekart, később pedig Dave Fielding gitárossal a Red-Sided Garter Snakeset. Lever ChameleonsVox név alatt az elmúlt években is fellépett Mark Burgess énekessel közösen.

hirdetés