Elhunyt a román Negura Bunget vezetője

Negyvenkét évesen életét vesztette a világszerte ismert román Negura Bunget dobosa-zenekarvezetője, Gabriel „Negru” Mafa – számolt be róla a Loudwire. Az 1995-ben alakult csapat egyetlen alapító tagja volt ő, aki 2009-ben, majd 2013-ban is megvált mindenkitől maga mellől, és teljesen új felállással vitte tovább a zenekart. Így lett a Negura Bunget énekes-gitárosa négy évvel ezelőtt a magyar Kati Tibor, akit a 2015-ös Tău, illetve a tavalyi Zu albumon is hallhattunk.

Havasi kürttel, pánsíppal, kavallal hódították meg a világot

A csapat eredetileg 1994-ben alakult Wiccan Rede név alatt, majd egy évvel később lett Negura Bunget, ami egy mély, sötét erdőből érkező fekete ködre utal. Kifejező név a zenéjükre, ami metálzenét vegyít a folkkal, különös, atmoszférikus, természetközeli hangulatot megjelenítve. Mafa mellett a másik alapító tag Hupogrammos Disciple (Edmond Karban) volt, de 2009-ben ő is ott hagyta a csapatot. 2000-es albumuk Európa-szerte, a 2006-os Om pedig globálisan is népszerűvé tette őket. Játszottak már Észak-Amerikában, idén év végére pedig tervbe volt véve Ázsia és Ausztrália meghódítása is.

A gyászhírről Kati Tibor énekes számolt be Facebook-oldalán. „Az életét annak szentelte, hogy kultúránk szentségét feltárja” – írta. Negru a csapatban dobolt, dalt szerzett, szövegeket írt, illetve játszott xilofonon, cimbalmon és egyéb népi hangszereken is. A csapat zenéjében többek közt furulya, kaval, román havasi kürt (tulnic) és pánsíp (nai) is hallható volt.

A zenekar eddig nyolc nagylemezt adott ki, és többször fellépett Magyarországon, Budapesten, valamint 2011-ben a mátrafüredi Fekete Zaj Fesztiválon is. 2013-as magyar koncertjükről a Mandineren volt olvasható beszámoló. Egyelőre nem tudni, a Negura Bunget folytatja-e a zenélést az eddigi vezető nélkül.

Mafa alapította meg 2008-ban az énekesnős Din Brad zenekart is, aminek egy albuma jött ki 2012-ben (Dor), és a román folklórból táplálkozó neofolkot játszott.

