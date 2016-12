Elhunyt a The Beatlest felfedező menedzser

86 éves korában elhunyt a liverpooli The Jacaranda klub alapítója és egykori tulajdonosa, Allan Williams – írja a Consequence of Sound zenei hírportál. A férfi volt az, aki először teret engedett a The Beatlesnek, a banda 1960 májusától augusztusáig gyakran játszott a Jacarandában, majd Williams lett az együttes első menedzsere.

hirdetés

A liverpooli zenei élet elmúlt hatvan évének meghatározó alakja volt Williams, aki maga vezette Hamburgig azt az autót, amellyel a The Beatles németországi fellépéseire utazott. Ezen koncertek révén indult el a világhírnév felé az együttes. 1961-ben aztán elváltak a The Beatles és Williams útjai, miután Hamburgban éles szóváltás alakult ki közöttük a menedzser tízszázalékos részesedése kapcsán. Ennek ellenére az együttes tagjai mindig jó szívvel emlékeztek Williamsre, akit később nyilatkozataikban is méltattak.

hirdetés

Williams halálhírét megerősítette a Jacaranda klub, a liverpooli The Beatles Story kiállítás szervezői pedig kiadtak egy emlékező közleményt. Ebben azt írják, „Allan a barátunk volt, és örökségét újra és újra, éveken keresztül el fogjuk mesélni” a kiállításon.