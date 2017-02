Elhunyt Bill Paxton

Hatvanegy éves korában, február 25-én meghalt A bolygó neve: Halál és a Titanic című filmek sztárja, Bill Paxton – számolt be róla a Variety. A színészt egy műtéti beavatkozás szövődményei vitték el. Texasi vonásainak is köszönhetően számtalanszor alakított cowboyokat, katonákat, és többször együtt dolgozott James Cameron rendezővel is. A bolygó neve: Halálban Hudsont játszotta, de felbukkant a True Liesban és a Titanicban is. Olyan filmekhez adta a nevét, mint a Joe, az óriásgorilla, az U–571 és a Viharmadarak, de pár éve láthattuk Az éjjeli féregben is.

William „Bill” Paxton 1955. május 17-én született a texasi Fort Worth-ben. Nyolcévesen, 1963. november 22-én ott volt abban a tömegben, amelyik az aznap meggyilkolt amerikai elnököt, John F. Kennedyt várta a Hotel Texasnál.

Korai szerepei között említhetjük, hogy egy punk bűnözőt alakított az 1984-es Terminátorban, majd szintén mellékszerepet kapott a John Hughes-féle Különös kísérletben (1985). Aztán egy évvel később láthattuk A bolygó neve: Halál (Aliens) című filmben. Mint az köztudomású, Lance Henriksen mellett Paxton az egyetlen, aki filmjeiben konfrontálódott már Terminátorral, xenomorph harcossal, de még a Predatorral is a Ragadozó 2.-ben (1990). Főszerepet játszott az HBO Hármastársak (Big Love) című, 2006 és 2011 között futó sorozatában is. Ezért az alakításáért három Golden Globe-jelölést is begyűjtött.

Haláláig dolgozott: hamarosan láthatjuk őt az Emma Watson és Tom Hanks főszereplésével készült The Circle-ben, illetve tavaly játszott a bűnügyi thrillerré fejlődő felnövekvéstörténetben, a Mean Dreamsben is.

