Nyolcvanhat éves korában, kedden elhunyt Morse felügyelő megalkotója, Colin Dexter – írta a The New York Times. A krimiszerzőt oxfordi otthonában érte a halál, a gyászhírről pedig kiadója, a Macmillan számolt be.

Esős családi nyaralás szülte Morse alakját

Norman Colin Dexter 1930. szeptember 29-én született Stamfordban. Pályáját tanárként kezdte Kelet-Közép-Angliában. Krimiírói pályájának elindulását egy esős családi nyaralás segítette elő. A hetvenes években Walesben nyaralt, unalmában pedig egy fiatal stoppos lány meggyilkolásáról szóló történeten kezdett gondolkozni. 1975-ben aztán meg is jelent a regény Az utolsó busz Woodstock felé címmel, ami megismertette az olvasóközönséggel Sherlock Holmes és Dr. Watson kései utódját, Morse felügyelőt.

Kiválóan megtanulta a leckét a nagymesterektől „Ahogy Caroline Graham, Barnaby szülőanyja, Colin Dexter, Morse szülőatyja is kiválóan megtanulta a leckét a nagymesterektől, Sir Conan Doyle-tól és Agatha Christie-től” – írtuk korábban a 2009-ben magyarul megjelent Morse felügyelő rejtélyes esetei, Utolsó ismert ruházata című kötet kapcsán.

Morse mogorva, embergyűlölő karaktere valójában érzékeny lelket takart. A felügyelő rajongott Wagner zenéjéért és A. E. Housman költészetéért, valamint minden csinos fiatal nőért, aki az útjába került.

Az első regényt aztán tucatnyi újabb követte, melyekben Morse újabb és újabb, nehezen felfejthető rejtélyekkel, bűnügyekkel került szembe. A művek sajátosságai közé tartoztak még a fejezeteket felvezető idézetek, melyeket valójában Dexter talált ki. Hol kameruni közmondással, máskor egy nem létező szótárból vett szöveggel kápráztatta el olvasóit.

Vannak fontosabbak a detektívregényeknél

„Nem veszem ezt az egészet olyan borzasztó komolyan” – fejtette ki Dexter a The Irish Timesnak 1995-ben. Mint mondta, az életben azért vannak sokkal fontosabb dolgok is a detektívregényeknél. Az egészet inkább amolyan szórakozásnak tekintette, és sosem kellett határidőre dolgoznia, sem a megélhetésért könyveket írnia. „Én csak szerencsés voltam” – jelentette ki.

Morse felügyelő alakja meghódította a televíziót is: 1987 és 2000 között futott az őt középpontba állító filmsorozat az ITV-n. Morse szerepében John Thaw-t láthattuk, míg Lewis detektívet Kevin Whately játszotta.

Tizenhárom regény született 1993-ig, az utolsó The Remorseful Dayben pedig végül maga a felügyelő is életét vesztette. Dexter 2005-ben arról beszélt a The Strandnek: Morse túl sokat ivott és dohányzott, így a mája és a tüdeje is borzalmas állapotban volt már. Szerinte már az elejétől sejteni lehetett, hogy nem lesz a nyomozónak hosszú élete.