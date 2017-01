Elhunyt Vathy Zsuzsa írónő, lapunk egykori tárcaírója

Szombatra virradó éjszaka tragikus hirtelenséggel, 76 éves korában elhunyt Vathy Zsuzsa, József Attila-, Márai Sándor- és Prima díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a Magyar Írószövetség tagja.

Az írónő 1940. április 15-én született Pápán. Pápán érettségizett, a Türr István Gimnáziumban 1958-ban. Elvégezte a Veszprémi Vegyipari Egyetemet olajmérnök szakon, majd 1965-ben vegyészmérnök lett a százhalombattai olajfinomítóban. Első novellája 1968-ban jelent meg, 1970-től újságíró, 1986-tól a Képes 7 gyermekrovatának szerkesztője, 1990-92 között a Kortárs prózarovatának szerkesztője.

1991-től 2001-ig a Magyar Nemzet tárcaírója, és később is írt cikkeket, riportokat lapunknak.

Férje, Lázár Ervin Kossuth-díjas író volt. Házasságát, a két író közös sorsát, sorsközösségét Életünk, halálunk (2007) című drámai vallomásában örökítette meg.

Hetvenötödik születésnapján, 2015 tavaszán R. Kiss Kornélia kollégának így írt köszöntőjében:

A szociális érzékenység egész pályáján egyik fő inspirációja maradt. Hajléktalanok, társadalom peremére szorult emberek gyakran köszönnek vissza novelláiban, regényeiben... a tárgyilagosságot, a szemlélődés örömét nem csak riporterként, szépíróként is megőrizte. A két műfaj határán is gyakran alkotott, a villamoskalauz Erzsébet vagy Roland, a tehetséges, törekvő cigány fiú történetét interjúk alapján írta meg. Olyan pontossággal látta és ábrázolta a lélek rezdüléseit is, ahogy az őt körülvevő anyagi valóságot.