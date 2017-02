Eljátszotta utolsó koncertjét a Black Sabbath

Túl van utolsó koncertjén is a heavy metal úttörője, a Black Sabbath – közölte a BBC. A kétórás bulit hazai pályán nyomták le: tizenöt számot játszottak a birminghami NEC Arenában, végül első nagy slágerükkel, a Paranoiddal zárva a fellépést.

hirdetés

Történelmet írtak

„Az a lényeg, hogy ezek az emberek mégsem csak dalokat írtak – egyébként nagyszerűeket, és úgy tűnik, maradandókat is szép számmal –, hanem történelmet is. Egyfelől megérdemlik a tiszteletet. Másfelől mi is megérdemeljük, hogy egyszer az életben egy levegőt szívjunk velük. Mintha múzeumba mennénk. Igen, vannak néhányan, akiket meg kell csodálni, ha lehet, és amíg lehet” – írta a The End turné tavalyi, budapesti állomásáról Gazda Albert.