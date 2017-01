Elkapták Kim Kardashian kirablóit

Cikkünk frissül!

Legkevesebb tizenhat főt vettek őrizetbe hétfő kora reggel a párizsi hatóságok, akik kapcsolatba hozhatók az amerikai reality celeb, Kim Kardashian tavalyi kirablásával – jelentette a brit közszolgálati BBC. A rablás még tavaly október 3-án hajnalban történt, a támadók közül – a francia hatóságok szerint – öten símaszkban és rendőrruhában, rendőrségi azonosítókkal rárontottak a 36 éves, kétgyermekes Kardashianra. A nőt az akciójuk alatt megkötözték és bezárták a fürdőszobájába. A támadók végül összesen mintegy 9 millió eurónyi ékszerrel, köztük egy négymilliós gyűrűvel, valamint két mobiltelefonnal távoztak a helyszínről. Az ügy pikantériája volt, hogy a rablók a helyi közbiciklihálózat, a Vélib kerékpárjain érkeztek, és távoztak a helyszínről. Emiatt pedig kaptak hideget-meleget a párizsi rendőrök, akiket újabb esetben kritizáltak, hogy lassan és körülményesen tudnak csak reagálni a vészhelyzetekre.

A rendőrség arról tájékoztatott, hogy a letartóztatások a helyszínen talált DNS-mintáknak köszönhetőek. Az őrizetbe vett férfiakon a párizsi régióban ütöttek rajta.

Kardashian tavaly októberben a párizsi divathétre érkezett a francia fővárosba. A támadás abban a luxusapartmanban történt, ahol ottléte alatt a tartózkodott. Noha volt vele testőr, a rablók őt is megbilincselték. A támadás után Karashian arról beszélt, attól rettegett, hogy nemcsak az értékeit, hanem az életét is elveszik.

Férje, a 39 éves hiphopsztár, Kanye West az esetről értesülve félbeszakította New York-i koncertjét, hogy felesége segítségére siessen. A rablás után az amúgy posztolási mániájáról is ismert nő egy ideig „eltűnt” a közösségi médiából, s Instagram-profiljára se töltött fel fotókat. Az eset nagyon sok mindenkit felháborított, rengeteg ismert színész, mindenféle celeb együttérző bejegyzéseket osztott meg saját közösségi oldalán. Többen ugyanakkor azt vetették fel, hogy ha valaki folyamatosan arról posztol, hogy micsoda luxusban él, azzal megkísérti a sorsot, és ilyen borzalmaknak is kiteheti magát, mint ami Kardashiannal történt.

Kim Kardashian „hírnevét” az egyik Hilton-örökös, a szintén reality celebként ismertté vált Paris Hiltonnal kötött barátságával alapozta meg. Igazán azonban 2007-ben robbant be a köztudatba, miután kiszivárgott egy négy évvel korábbi házi szexvideója.

