Elkelhet a fél Alexandra-hálózat

A könyvkiadók között osztják fel az Alexandra-könyvesboltláncot. A Líra Könyv és a Móra Kiadó vezetőinek közös cége 24 bolt átvételéről állapodott meg. A másik nagy könyvkereskedő, a Libri távol marad az üzlettől.

Kolosi Tamás, a Líra Könyv Zrt. elnöke is ott volt a tárgyaláson. Lapunknak ezt követően azt mondta: a 24 üzlet a maximális szám, amelyről szó lehet, és a végleges eredmény attól függhet, hogyan sikerül az elkövetkező napokban megállapodni az üzletek bérbeadóival.

Az átvett 24 üzletet a tavaly novemberben alapított Janikovszky és Kolosi Kft. üzemeltetheti, amelynek ügyvezető-tulajdonosai Kolosi Beáta, a Líra Könyv Zrt. vezérigazgatója és Janikovszky János, a Móra Könyvkiadó Zrt. elnök-vezérigazgatója.

További 6-8 boltra két másik könyvkiadó jelentkezett.

Ez azt jelenti, hogy jelen állás szerint 32 Alexandra üzlet maradna meg biztosan az 56-ból, de ez is a további tárgyalások függvénye.

Nehezen átlátható viszonyok Matyi Dezső, az Alexandra alapítója január közepén jelentette be, hogy nem tudja kifizetni a könyvkiadóknak eladott könyveik árát, mert saját könyvterjesztő cégének, a Könyvbazárnak tartozik a könyvesboltláncokat működtető Rainbow Üzletlánc Kft., amelyben szeptember óta már csak 50 százalékos tulajdonosok családtagjai. Matyi üzlettársait, ők pedig Matyit hibáztatták a pénzösszegek hiányáért. A kiadók Magyarországon bizományba adják könyveiket a terjesztőknek, az Alexandrának is – vagyis pénzt nem kapnak érte, csak akkor, ha a könyveket a boltokban valóban eladják. Az Alexandra összeomlásának híre óta hosszas, külső szemlélő számára átláthatatlan vita bontakozott ki a nyilvánosság előtt Matyi Dezső és üzlettársai – a Wolf-CRS Kft. és a kiadókkal tárgyaló tanácsadó cég, a PD Consulting Kft. – között. Több büntetőfeljelentés történt, a Napi.hu értesülése szerint már nyomoznak is sikkasztás miatt. Büntetőfeljelentést tett és pereket indított Matyi Dezső egykori, felszámolás alatt álló nagykereskedelmi cégének, a Pécsi Direktnek a felszámolója is – amely szerint a könyvterjesztő cég 9 milliárd forinttal tartozik bankoknak és beszállítóinak –, és maga Matyi Dezső is tett feljelentést gazdasági bűncselekmények miatt. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése is a Fővárosi Főügyészséghez fordult.

A könyvkiadók délelőtt tárgyaltak a PD Consulting képviselőivel. Főleg közepes méretű cégek jöttek el – már csak azért is, hogy valamiféle betekintést nyerjenek a helyzetbe, és feltehessék a kérdéseiket.

A Gulliver Könyvkiadó vezetője, Domina István a tárgyalás szünetében azt mondta lapunknak: felmerült bennük, hogy átvegyenek néhány Alexandra üzletet, és szerinte erre más kiadók is igényt tartottak volna. Azt mondta, korrektnek tűnt a tájékoztatás, mégsem tudott meggyőződni arról, hogy jogilag és morálisan vállalható lenne ez a megállapodás. A boltok berendezéséért például több mint 70 millió forinttal tartozik a Rainbow Kft. A kiadót az is aggasztja, hogy az üzletekben található könyvkészletekkel papíron Matyi Dezső cégével, a Könyvbazár Kft.-vel kellene elszámolni, de közben most a könyvkiadók a Rainbow, illetve az azt kívülről irányító tanácsadó cég képviselőivel tárgyalnak erről.

A megbeszélés végére mégis azt mondta a Saxum Kiadó és a Sziget Kiadó tulajdonosa, Jenei Tamás: két napig gondolkodnak még rajta, hogy a Gulliver Könyvkiadóval közösen átvegyék-e a tervezett 4-5 üzletet. Ezalatt megpróbálják áttekinteni a kockázatokat. Jenei szerint nem az a kérdés, hogy hány üzletnek nem lesz esetleg gazdája, inkább az, hogy mely üzletek szűnnek meg – némelyikkel nagyobb, másokkal kisebb piaci tér veszne el forgalomtól függően.

Az Alexandra egyébként fontos volt Jenei kiadóinak, mert más típusú választékkal dolgozott, mint a Libri. Míg a Libri üzletekben a Libri kiadói csoportjának saját könyveit, a szépirodalmat, a lektűröket helyezték előtérbe, az Alexandra boltjaiban több terük volt az olyan ismeretterjesztő könyveknek, amelyeket ők adnak ki.

Azt alapvetően jó hírnek tartja, hogy a Janikovszky és Kolosi Kft. 24 üzletet továbbvinne a láncból, hiszen a könyvkiadók szempontjából az Alexandra összeomlásával járó anyagi veszteségét át lehet hidalni, a piaci veszteséget, amelyet az üzletbezárások okoznának, azonban nem.

Matyi Dezső: Mindent megteszek, hogy ezt ne vihessék véghez Utolértük az Alexandra alapítóját, Matyi Dezsőt, aki szerint jogellenes a megállapodás. Véleménye szerint a felerészben családtagjai, felerészben a Wolf-CRS Kft. tulajdonában álló könyvkereskedő cég, a Rainbow Kft. taggyűlése nem adott felhatalmazást ilyen lépésekre. „Egyszerű csődbűntettet követnek el” – állította Matyi, aki a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének már korábban jelezte: ő is büntetőfeljelentést tett. Azt mondta: az ő célja az volt, hogy egyben tartsa a könyvesboltláncot. Elmondása szerint olyan vevő is lett volna a cégre, aki kártalanítja a kiadókat. Megnevezni nem akarta a társaságot, de szerinte tulajdonostársai voltak azok, akik nem kértek az ajánlatból. Azt már a kiadóknak küldött levelében megírta, hogy úgy látja: a cég mielőbbi felszámolásba kényszerítése az ügyvezetés célja. Azt mondta: keddig, ameddig az ügyvezetés mandátuma szól, mindent megtesz, hogy „ne vihessék véghez, amit akarnak”.

A boltokat üzemeltető Rainbow Kft. tulajdonosai felerészben továbbra is Matyi Dezső családtagjai, felerészben a Wolf-CRS Kft. A kiadók nem a könyvesboltokat fenntartó céget, a Rainbow Kft.-t vásárolnák meg, hanem tárgyalhatnak az üzletek bérbeadóival, és átvehetik a bérletet bizonyos feltételekkel. Vagyis a könyvesboltláncot gyakorlatilag „kiszervezik” a cégből, és a kiadók vinnék tovább.

A PD Consulting munkatársai interimmenedzsment-szerződéssel, vagyis megbízással, kívülről irányították a céget. A megbízatásuk február végén lejár. Matyi Dezső korábban levelet írt a könyvkiadóknak, amelyben azt írta: szerinte jogellenes, hogy a könyvkiadókkal a Rainbow Kft. számol el a könyvkészletekről, hiszen a kiadók az ő cégével, Könyvbazárral szerződtek.