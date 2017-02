Európai turnéra indul Nick Cave

A tavaly októberben meghirdetett észak-amerikai koncertkörút után ezúttal európai turnét jelentett be Nick Cave és a Bad Seeds. A fellépések apropóját az ősszel megjelent Skeleton Tree adja, ami már a tizenhatodik album a zenekartól.

Észak-Amerikában így néz ki a zenekari felállás, és valószínűleg ők jönnek Európába is: Nick Cave ének-billentyű, Warren Ellis billentyű-gitár, Martyn Casey basszusgitár, Thomas Wydler dobok, Jim Sclavunos ütősök, George Vjestica akusztikus gitár, valamint Larry Mullins és Conway Savage.

A Skeleton Tree kiadását egy film, a One More Time with Feeling megjelenése is kísérte. Ezt Andrew Dominik rendezte, és azt mutatja be, hogyan élte meg az énekes fia halálát, illetve miként zajlott a lemez készítése. A film volt hivatott kontextusba helyezni, lényegében magyarázni a lemezt, Cave pedig a megjelenés körüli interjúkat is ki szerette volna váltani vele.

Az európai turné sajnos nem érinti Budapestet, október végén, november elején eléri ugyanakkor Prágát, Ljubljanát és Bécset is. Szeptemberben indul az Egyesült Királyságban, november 19-én pedig Tel Avivban zárul.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 09.