Ezek voltak az elmúlt év legmenőbb sztorijai

A Super Channel az idén is meghirdette a Highlights of Hungary-szavazást, amelyen az elmúlt év legütősebb kreatív ötletei közül a közönség választhatja ki a legjobbat. Most is a szervezők által felkért szakmai kurátorok – az idén mások mellett Jedlicska Márton reklámszakember, Strasser Orsolya, a PS Magazin alapító-főszerkesztője, Maróy Ákos médiaművész – állították össze saját top ötös listájukat, a közönség ezekből választhatja ki a legsikeresebbnek gondolt történést, alkotót, tervezőcsapatot.

hirdetés

A múlt év kimagasló magyar kreatív teljesítményeinek versenyében ott van a régi privát fotográfiákat mentő online archívum, a Fortepan, a független előadásokat támogató Staféta pályázat, a Katona hírszínháza, a Konyhakör vándorvacsorái, az HBO Aranyélet című sorozata, illetve a Barabás Zsófi és Moizer Zsuzsa képzőművészek közös ötlete alapján megszületett Mindenki tud rajzolni művészeti projekt. Számos társadalmi problémára megoldást kereső csapatot is jelöltek: a Debrecen Bike Maffia kéthetente főz és szállít hajléktalanoknak meleg ételt, de szerveznek kötögetős teadélutánt, és az utcán élő macskák ivartalanítását is felvállalják. A Magyar Élelmiszerbank célja #szerencsesvagyok kampányával, hogy az élelmiszer-pazarlás és az éhezés problémájára felhívja a figyelmet, hisz Magyarországon 1,8 millió tonnányi élelmiszer-felesleg keletkezik évente. Sok családnak nyújt nagy segítséget a szülők egy csoportja által alapított Gyermek SOS weboldal, az első online sürgősségiügyelet-kereső, amelynek segítségével pár kattintással egy percen belül megtudható, melyik kórházban juthat beteg gyermekünk a leggyorsabban orvosi ellátáshoz.

Egy kisgyerek a Mindenki tud rajzolni egyik foglalkozásán Highlights of Hungary

A művészeti projektek között van Hajdu Szabolcs aprópénzből, a családjával és a tanítványaival forgatott, Ernelláék Farkaséknál című kamaradrámája, amely tavaly Kelet-Európa egyetlen A osztályú filmszemléjén, Karlovy Varyban elnyerte a versenykategória fődíját, a Kristályglóbuszt. A stáb lehetőséget adott arra, hogy bárki az otthonában az alkotókkal közös beszélgetéssel kiegészítve nézhesse meg a díjnyertes filmet. 47 lakásban több mint 1000 nézője volt Hajdu mozijának. A Capa Központ Jelentés című kiállításán a hazai képzőművészeti élet három kiemelkedő egyénisége, Esterházy Marcell, Forgács Péter és Gerhes Gábor három önálló, mégis egy egészet alkotó tárlaton vizsgálták a hatalom és az egyén viszonyát, a hatalomgyakorlási technikákat.

A voksolásnak az idén először sportos vonatkozásai is vannak: a jelöltek között ott van a magyar–portugál Európa-bajnoki mérkőzés. A magyar fociélet kivételes pillanatát jelölő kurátor, Jedlicska Márton így emlékszik vissza arra az estére: „Ezt a meccset pont Franciaországban, a Cannes Lions fesztivál alatt egy ír kocsmában láttam, ahova az összes ott tartózkodó magyar összegyűlt, és egymás nyakába ugrálva kiabálták, hogy nem hiszik el. Ez a meccs volt az első, amikor megmozdult bennem valami, és azt gondoltam, hogy ezért mégis érdemes izgulni, és hogy a játékosaink képesek küzdeni. Egy, az egész világ szerint egyértelműen sokkal jobb csapat ellen végigharcoltak egy meccset, és nem vesztettek, sőt majdnem felültették!”

Hosszú Katinka sem hiányozhat a múlt év legmenőbb listájáról. Az úszót – aki a tavaly nyári olimpián három arany- és egy ezüstérmet, a rövid pályás világkupa legjobbja címet, a windsori rövid pályás vb-n hét aranyat, két ezüstöt és a londoni Európa-bajnokságon három aranyat nyert – szintén Jedlicska Márton választotta. A reklámszakember szerint „több olyan pont volt a közelmúltban, amikor a sportolók nagy része feladta volna a vitákat, a küzdelmet, de ő kitartott. Ő egy élő példa arra, hogy érdemes hinni a tehetségünkben, egymásban, és küzdeni érte. Arról nem is beszélve, hogy nekem az is nagyon tetszik, ahogyan egy márkát (Iron Lady) felépített maga körül.”

A zsűrik által javasolt projektre január 29-ig lehet szavazni a Highlights of Hungary honlapján. Hogy kik szerepelnek 2016 magyar kreatív toplistáján, február 2-án este derül ki a Toldi moziban.

hirdetés