Fél évvel később siratták meg az elvitt szobrokat

A veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban folyik tovább a kultúrharc, az intézmény nem értékelte eléggé a konstruktivista műremekeket – erre a koncepcióra épülve jelent meg cikk az utóbbi időkben a Veszprém Kukacon, a Gépnarancson és a HVG.hun is. Arról a szoborparkról van szó, amit több mint tíz évvel ezelőtt avattak fel, és amit tavaly nyáron költöztettek el a gimnázium udvaráról.

hirdetés

Jó szívvel, ajándékba, 120 millióért

A történtekről közölt cikkek szerzői jellemzően, ha meg is említették az iskola érveit, azokat rögtön gúny tárgyává is tették, nem hitték el, s a gimnázium közösségét vádolták kultúraellenességgel. „Mindeközben Veszprém az Európa Kulturális fővárosa címre pályázik” – záródott a HVG.hu cikke, aminek koncepciója szerint a gimnázium „nem tudta elviselni”, hogy nála kapjanak helyet a modern művészet remekei. Megszólalt Ézsiás István szobrászművész is, aki „inkább fájdalmat és csalódottságot érez, amiért csak úgy kidobták a szobrokat, mert nem tetszettek az igazgatónőnek, aki francia szakos tanár létére, úgy tűnik, nem igazán értékeli a modern művészetet.”

A cikkben emellett gond nélkül kerültek egymás mellé teljesen ellentmondásos mondatok is. A harmadik bekezdés első mondata szerint Ézsiás 120 millióért ajánlotta fel a szobrokat a városnak, míg a második szerint „a művésztelepein készült munkákat jó szívvel, ajándékba adta Veszprémnek, sőt a feleségével a családi kasszából még 2 millió forintot áldoztak a szállításra, a katalógusra és a méltó installációra.” A cikkben az előző polgármesterként hivatkoznak Dióssy László korábbi SZDSZ-es városvezetőre. Ezzel szemben Veszprém polgármestere 2006-tól az azóta a KDNP-ből kilépett Debreczenyi János, 2010-től pedig a fideszes Porga Gyula. A HVG.hu írásában továbbá elsőre az igazgatónő nevét sem sikerült eltalálni: Erzsébet helyett több helyütt is Erikát írtak. Bár ezt javították, az url továbbra is őrzi a tévedést.

Tíz évvel ezelőtti képek és az ajtófélfába ütköző diákok

A Vetési Albert Gimnázium igazgatónője, Szántai Erzsébet most közleményt adott ki, melyben a cikkek stigmatizáló stílusát és színvonalát kritizálta. Mint írta, tavaly májusban kérte a Polgármesteri Kabinet Kulturális Csoportját, valamint a veszprémi Művészetek Házát, hogy a szoborpark kerüljön új helyre. Tavaly nyáron aztán az installációkat el is szállították, kérelmével szemben még a városból is.

Szántai felrótta: nem hiteles, hogy illusztrációként a felavatás idejében készült képeket tesznek közzé, miközben 12 évvel később már más állapotban voltak az installációk. Egyben hozzátette: tisztában van vele, hogy mi történik a fémek és a levegő találkozásakor, de nem gondolja, hogy esztétikai élmény lenne olyan szobrok látványa, amelyekről jól látható, hogy nem ez volt az eredeti formájuk. „Állapotuk miatt erősen megkérdőjeleződik az esztétikai élmény” – írta. (Közérthetőbben mondva: megette őket a rozsda.)

Az igazgatónő közleménye szerint nem került el olyan évfolyam a gimnáziumból, amelyik ne élcelődött volna a szobrokon, „akár diáknapi kampányfilmben, osztályvideón, vagy az iskolát bemutató, humorosnak szánt népszerűsítő filmben.” Egyben megerősítette, hogy a gimnázium hátsó udvarában úgy lettek a szobrok elhelyezve, hogy másra használni a teret nem lehetett. Sportnapi gyülekezők alkalmával egyébként a balesetveszélyesség is felmerülhetett – reagált arra, hogy a HVG.hu cikke gúnnyal említette: aki nekimegy egy ilyen szobornak, annak az ajtófélfával is problémája lehet.

Végül ez a történet nemcsak a hitelességről tanított nekem valamit, hanem a – nyilatkozattal befolyásolhatatlan – filterbuborék és annak következménye, a post-truth hatásáról is

– zárta közleményét az igazgatónő.

Szeretne kortárs képzőművészeti kiállítást a gimnázium

Érdemes egyben hozzátenni, hogy a szoborparkkal korábban nem találkozó sajtómunkásokkal szemben jelen cikk szerzője a Vetési Albert Gimnáziumban érettségizett. A közleménynek megfelelően így hozzátehető: a gimnázium diákjai már akkor is erős iróniával kezelték az installációkat, amikor még az igazgatót Szarka Lászlónak, nem pedig Szántai Erzsébetnek hívták. (Aki a két tannyelvű gimnázium francia tagozatának ügyeit vitte korábban.)

hirdetés

A szobrok részben a lejtős oldalon lettek elhelyezve, és már a 2010-es tanévre sem épp az avatáskori állapotban voltak. Szántai közleményében egyébként szerepelt: 2014-ben megállapodtak a Művészetek Házával, hogy a galériában segítenek kortárs képzőművészeti kiállítást szervezni. Erre viszont azóta sem érkezett javaslat a Művészetek Házától.