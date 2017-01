Francia zenei borongás a Dürerben

Akár a decemberben Budapesten járt Alcest kistestvérének is nevezhetnénk a szintén francia Les Discrets-t. Nemcsak az irányvonal, a hangzásvilág hasonlósága indokolhatja ezt: utóbbi frontembere, Fursy Teyssier még vendégeskedett is az Alcest számaiban, s a lemezek grafikájáért is ő felel. Merthogy másodállásban metálalbumok borítóit rajzolja, főként a Les Discrets-hez közel álló műfajokban. A Lantlos vagy az Arctic Plateau világa is rokonítható az övével, de készített már grafikát a Morbid Angel remixalbumához is.

Fursy Teyssier ugyanabból a körből jött, mint az általunk decemberben interjúvégre kapott Neige (Alcest): még közös zenekaruk is volt, a 2009-es nagylemeze után feloszlott, énekesnős Amesoeurs. A Les Discrets olyan, mint egy metáltalanított Alcest: post-rockot vegyít shoegaze-zel, természetközeliséget végtelen melankóliával, francia költészetet zenei tájképfestészettel. Szomorú zene ez, hiányzik belőle az Alcest ragyogása: itt fényt nem kapunk, csak őszi erdőket, merengést régi idők hangulatán, távoli világok szépségén.

Megvolt viszont a közös alap az Alcesttel, ám mintha idővel egyre inkább kopna ki: feltehetőleg Fursy Teyssier kísérletezési szándékának tudható be ez; keresi, feszegeti saját határait. Bár valójában már 2003-ban megalakult a Les Discrets, első nagylemeze hét évvel később jött ki: 2009-ben köttetett öt lemezre szóló szerződés az elvontabb-sötétebb zenék német fellegvárával, a Prophecyvel. A 2010-es Septembre et Ses Dernieres Pensées a természet, szerelem és halál hármasát középpontba helyező konceptlemez volt, és már teljes pompájában mutatta, mire képes Teyssier. A roppant erős debütöt két év múlva követte az Ariettes oubliées, a most kijött új számmal pedig úgy tűnik: art rockos, trip hopos irányba kalandozna a dalszerző.

Január 14-én, szombaton képbe kerülhetünk mi is: a Dürer Kertbe érkezik Teyssier projektje, karöltve a magyar Perihelionnal, akiket tavalyi éves zenei listánkon is feltüntettünk.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 13.