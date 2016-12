George Michaelt gyászolja a zenei világ

Elton Johnt és Madonnát is lesújtotta George Michael korai halála. A zenész 53 éves korában hunyt el.

„Mély sokkban vagyok. Elvesztettem egy szeretett barátot – a legkedvesebb, legnagylelkűbb embert és egy ragyogó művészt. Szívemben a családjával, barátjával és a rajongóival vagyok” – írta Instagram-oldalán Elton John, miután hétfőn hajnalban kiderült, hogy George Michael 53 évesen meghalt londoni otthonába. Menedzsere szerint szívelégtelenségben hunyt el a brit énekes, december 25-én érte a halál. Visszaemlékezésünket itt olvashatja.

Elton John és George Michael barátsága köztudomású volt, dolgoztak is együtt, 1991-ben együtt énekelték el Elton John dalát, a Don’t Let The Sun Go Down On Me-t. A felvétel kislemezen is megjelent, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is az eladási listák első helyére került.

George Michael vállaltan homoszexuális volt, akárcsak Elton John, és mindketten elkötelezettek voltak az AIDS elleni küzdelem mellett. Elton John a nyolcvanas évekbeli életmódja, elsősorban a drogfüggőség miatt ki volt téve a HIV-fertőzés veszélyének, ám nem fertőződött meg, ahogy George Michael sem, pedig voltak ilyen félelmei.

George Michael egykori élettársa viszont az AIDS-betegség áldozata lett. Az énekes a gyászáról írta a Jesus to a Child című dalt, és anyagilag is támogatta az AIDS elleni küzdelmet, többek között Elton John erre a célra létrehozott alapítványát.

George Michael halálhíre Madonnát is megrázta. „Isten veled, barátom! Még egy nagyszerű művész hagy el minket. Nem húzhatna végre a francba 2016?” – Madonna így adta mindenki tudtára, hogy elege van az idei évből. 2016-ban tényleg feltűnően sok világszerte ismert előadó halt meg, például Leonard Cohent, David Bowie-t és Prince-t is az idén vesztette el a zenei világ.

„Nyugodj békében, George Michael. Nem tudom elhinni. Egy ilyen hihetetlen énekes és szeretetre méltó ember, aki nagyon fiatal volt még ahhoz, hogy itt hagyjon minket” – írta a Twitteren Bryan Adams.

George Michael zenésztársa, egykori együttesük, a Wham! másik tagja, Andrew Ridgeley is a Twitteren búcsúzott: „Elvesztettem szeretett barátomat, Yogót, a szívem szakad meg. Nemcsak az enyém, hanem szeretteié, barátaié, a zenei világé és az egész világé. Örökké szeretünk” – írta Ridgeley, aki már a Wham! alapítása előtt is jól ismerte George Michaelt, iskolatársak voltak.

Liam Gallagher, az egykori Oasis zenésze azt kívánta, hogy ne is legyen igaz a gyászhír, ami nem lett volna teljesen lehetetlen, hétfőn például Britney Spears halálhírét keltették hackerek, pedig az énekesnő él és virul. Sajnos azonban George Michael halálhírét a rendőrség és menedzsere is megerősítette.

