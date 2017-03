Graffitisek rongálták meg az ősi barlangrajzokat

Meg nem nevezett tettesek súlyosan megrongálták a világörökség részét képező csádi Ennedi-fennsík szikla- és barlangrajzait – jelentette a szomorú esetet az afrikai ország kulturális minisztere. A brit közszolgálati BBC által is idézett Mahamat Saleh Haroun bejelentése szerint a vandálok grafittivel fújták tele az akár nyolcezer éves, a szaharai oázisban készített páratlan grafikai emlékeit, s állítólag az elkövetők „műveik” tetejére rávésték saját neveiket arabul és franciául is.

A hatóságok szerint helyi fiatalok lehetnek az elkövetők.

„Ez Afrika történelmének elidegeníthetetlen része, mégis el akarják pusztítani. Ezért beszélek tragédiáról, egy részünket semmisítették meg” – fogalmazott az egyébként civilben filmrendező Haroun. A miniszter azt is hozzátette, ezek a barlangrajzok nemcsak a szűkebb térség, de az egyetemes emberi civilizáció művészeti emlékei is.

A csádi kormány egy szakértői csoportot küldött ki, hogy felmérje a károkat. Az ENSZ örökségvédelmi szervezete, a UNESCO helyi kirendeltségének vezetője, Abdelkerim Adoum Bahar szerint a károk nagyja orvosolható lesz.

A Szahara közepén elterülő Ennedi-fennsík egyedi klímája, valamint a víz miatt volt jelentős már évezredekkel korábban is. A hatvanezer négyzetkilométer területű térség egyebek között állattartásra is alkalmas, s ez nagy érték a homokdűnék végeláthatatlan tengerében. A fennsíkon több ezer barlang- és sziklarajz készült, amely ugyancsak az ember és állatok kapcsolatát mutatja be. A UNESCO még tavaly vette fel a helyet a világörökségi listájára.

