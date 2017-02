Grammy-jelölt zenész lép fel ma Budapesten

Ez az a zene, amit akkor hallgatok, amikor valami kellemesre, gondtalanra vágyom – így foglalta össze a Tycho zenéjét nemrég a Vice szerzője, Leslie Horn. Szerinte tipikusan arról a fajta elektronikus zenéről van szó, ami serkentőleg hat a hallgatóra: nem kavarja fel, nem is untatja. A szerző úgy látta, a tavaly megjelent Epoch album is megtalálta az arany középutat a felpörgetős partizenék és a nyugalmat mindenek elé helyező dalok között.

Nemcsak Leslie Horn látta így: a Tycho negyedik stúdiólemezét Grammy-díjra is jelölték a legjobb tánczenei/elektronikus zenei kategóriában. Ugyan a befutó végül az ausztrál Flume lemeze, a Skin lett, de ettől még tény: az idén negyvenéves Scott Hansen napjaink egyik legsikeresebb, legnépszerűbb projektjét viszi immár lassan másfél évtizede. Dallamait előszeretettel hasonlítják a Tangerine Dreammel nemrég szintén Magyarországon járt Ulrich Schnauss vagy épp a Boards Of Canada zenéjéhez. Sodró, napfényes, postrockba hajló lüktetést kapunk, ambientes vágyakozást valami szebbre, éteribbre.

Scott Hansen egyedül fogott még bele a Tycho-projektbe, hogy aztán a 2011-es Dive album felvételekor maga mellé vegyen két társat, akik aztán a későbbi dalszerzésben, élő zenélésben is partnerei maradtak. Így nyíltak meg még inkább az elektronika határai: Zac Brown basszusgitáron, míg Rory O’Connor dobon kíséri őt.

A tavalyi Epoch-kal valóban eddigi pályája csúcsára ért Hansen: a borító talán a korábbiaknál is letisztultabb lett, és a zene is kiforrottabbnak, minden pontján átgondoltnak bizonyul. A helyén van minden hang: a természetbe röpít minket ez a zene, nincs semmi, ami visszarántana a hétköznapi rohanásba. Érdemes meghallgatni ebből a szempontból a Receiver csodáját például az új lemezről.

A San Franciscó-i zenész egyébként fotóművészetben, dizájnban is elismert: ISO50 néven érdemes rákeresni munkáira. Most viszont a zenéjét hozza el Budapestre: a Grammy-gála után pár nappal ma érkezik az Akváriumba az A38 szervezésében. Nem először jár egyébként hazánkban, 2014-ben szintén az Akváriumban mutatta be az Epoch dalait. A holdkráterről elnevezett Tycho most ismét távoli tájakra, messzi szférákba kalauzol majd bennünket.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 14.