Gyerekek és komolyzene: húsz éves a Pastorale

A Pastorale közönsége hihetetlen mennyiségű és mélységű általános műveltségre, valamint széles körű zenetörténeti ismeretekre tesz szert. Idén Telemann életművével kezdik a sort.

Húszéves a Pastorale, a Zuglói Filharmónia gyermekeknek szánt összművészeti sorozata, amelynek második éve ad otthont a Pesti Vigadó Díszterme. A sorozat gazdái a Magyar Művészeti Akadémia tagjai, Záborszky Kálmán karmester, a Zuglói Filharmónia művészeti vezetője és Solymosi-Tari Emőke zenetörténész, aki a sorozat szerkesztője és állandó műsorvezetője. A nagy sikerű Pastorale hangversenyei a két évtized alatt óriási népszerűségre tettek szert, folyamatos telt házzal futottak, gyakran az érdeklődők egy részének nem is jutott jegy. Statisztikailag a pótszékek nagy száma miatt minden egyes előadásuk száz százalék feletti látogatottságot mutat.

A sorozat elsősorban abban különbözik más, ifjúsági előadásoktól, hogy a komolyzene mellett minden alkalommal bemutatják a kapcsolódási pontokat más művészeti ágakkal is. Így például a négyrészes bérlet egyik alkalma mindig valamelyik opera vagy más zenés színpadi mű gyermekek számára rövidített, az értelmezést mesélővel segített bemutatása, egy alkalommal a tánc kerül fókuszba, egyik koncerten a népzene világával foglalkoznak, egyszer pedig egy-egy hangszert állítanak a középpontba, többnyire egy fiatal, példaképnek is tekinthető művész közreműködésével. A sorozatot rendszeresen látogató ifjú közönség néhány év alatt hihetetlen mennyiségű és mélységű általános műveltségre, valamint széles körű zenetörténeti ismeretekre tesz szert, természetesen korosztályának megfelelő szinten, amely a későbbiekben jó alapot szolgáltathat a felnőttkori koncertlátogatáshoz is.

Az idei sorozat első alkalma február 18-án délután négy órakor lesz, a szombati koncerteket mindig vasárnap is megismétlik, a nagy érdeklődésre való tekintettel. Az első hangverseny a 250 éve elhunyt barokk nagymester, Georg Philipp Telemann életműve köré épül, és nem mellőzi a humort sem. Ezen a koncerten Vecsey Gyula baritonénekest halljuk, akinek címszereplésével a Pimpinone című tréfás intermezzót, úgy is mondhatnánk, vígoperát szólaltatják meg a Zuglói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus Zenekar tagjai Horváth Gábor vezényletével, Horváth Zoltán rendezésében. Solymosi Tari Emőkétől megtudjuk: Telemannak ez a műve saját korában is – 1725-ben mutatták be – rendkívül sikeres volt. Magyar nyelven minden bizonnyal a Zuglói Filharmónia adja elő először, ők készíttettek egy magyar fordítást Geszthy Veronikával.

– Vecsey Gyulát annak idején én tanítottam zenetörténetre, tőlem hallott először a Pimpinonéról, és annyira megtetszett neki, hogy addig kutatott, amíg megszerezte a kottáját. Ő jelenleg a Hamburgi Staatsoper kórusának tagja, de szólistaként is fellép (a Pastorale-sorozatban korábban hatalmas sikerrel énekelte Donizetti-vígoperák főszerepét, illetve Mozart Varázsfuvolájában Papageno szerepét), és Németországban már hússzor énekelte a darabot. Most a magyar nyelvű változatban Gál Gabi, a Magyar Állami Operaház magánénekese lesz Vespetta, a szoprántársa – mondta el lapunknak Solymosi Tari Emőke. A műsort szerkesztő és vezető zenetörténésztől azt is megtudtuk: az Alster-szvit öt tétele is megszólal, ez a mű Telemann szellemességét, humorát illusztrálja, az egyik tételben például békákat és varjakat idéz meg a zene. Telemann művészetének egy másik szeletét D-dúr concertójának nyitótétele képviseli, ennek különlegessége, hogy a szólókat egy trombita és két oboa játssza. A koncertet Az iskolamester című komikus kantáta zárja, szintén a kiváló színészi tehetséggel is megáldott Vecsey Gyulával a főszerepben, ebben a kórusvezető próbálja fegyelmezett éneklésre bírni a rakoncátlan gyerekeket, így itt gyermekkart is hallunk.

A márciusi koncert A menüettől a marosszéki táncokig – Barangolás a táncok világában a barokktól a XX. századig címet viseli, és a Táncművészeti Egyetem hallgatói és növendékei segítségével a különböző táncok a színpadon meg is elevenednek. Hallunk például menüetteket három, időben távol eső korból, Händel, Mozart és Lajtha egy-egy menüett-tételét, láthatunk polkát pilisvörösvári változatában és komolyzenei művekben feldolgozva is, a második rész pedig kifejezetten a magyar zenére koncentrál: Bartók, Kodály, Brahms, Erkel zenéje és autentikus népzenére készült koreográfiák váltogatják egymást. Ezt a hangversenyt Ménesi Gergely dirigálja.

Áprilisban Devich Gergelyé a főszerep, a tizennyolc esztendős Junior Prima díjas csellistatehetség kamarafelállásban és zenekarral is megszólaltatja hangszerét, utóbbit Záborszky Kálmán vezényli.

Májusban a szokásos népzenei műsorral zárnak, a háromgenerációs koncerten az Eredics család délszláv zenét játszó együttesei lépnek fel, az 1974-ben alakult Kossuth-díjas Vujicsics, a következő generációból 1995-ben létrejött, és azóta világhírt elért Söndörgő, valamint a tizenévesekből álló ViGaD Trió, a három együttes összesen nyolc Eredicset számlál, bizonyítékként a zenészdinasztiák XXI. századi hagyományátadásának sikerére.

Solymosi Tari Emőke azt is elmondta: az MTVA forgat a soron következő koncerten, a köztelevízió a későbbiekben pedig egy összefoglalót vetít majd a Telemann-műsorról.