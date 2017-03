Ha van még Alexandra-könyvutalványa, itt válthatja be

„Bezárt a közeli Alexandra? Rendelj könyvet tőlünk!” – így hirdeti magát az egyik netes könyvesbolt néhány héttel azután, hogy összeomlott az Alexandra könyváruházlánc. De a vásárlóknak nem feltétlenül az a gondjuk, hogy a közelükben lévő könyvesbolt egy időre – vagy éppen végleg – bezár, inkább az, hogy sokaknál lehetnek még könyvutalványok, amelyeket a vásárlástól számított egy évig bármelyik Alexandra üzletben levásárolhattak volna.

hirdetés

Most viszont csak abban a négy Alexandra boltban váltják be őket, amelyek Matyi Dezső érdekeltségében maradtak, és most is nyitva tartanak. Ezek a budapesti, Nyugati téri Alexandra Könyvpalota, a budai MOM Park bevásárlóközpontban található üzlet, egy győri Baross Gábor utcai, illetve a kaposvári bolt. Arról, hogy ezek az üzletek tartósan nyitva maradnak-e, Matyi Dezsőt kérdeztük, aki megerősítette, hogy tovább üzemeltetik ezeket a boltokat.

Könyvutalvány nem, törzsvásárlói igazolvány igen

A többi Alexandra bolt zárva van. A Líra könyvesboltlánc és a Móra Könyvkiadó tulajdonosai a tervek szerint huszonnégy Alexandra üzletet nyitnának újra közösen, de a megmaradt Alexandra-könyvutalványokat az Alexandra könyvesboltokból lett Líra-Móra üzletek nem fogják beváltani. A törzsvásárlói igazolványokat viszont kicserélik – ezt a Líra elnöke, Kolosi Tamás mondta lapunknak.

Azok a boltok, amelyeket a Líra átvesz, újra kinyitnak majd, és további üzletek átvételéről tárgyal a Nédiosz Kiadó Kft. – a cég több kiadót képvisel az ügyben, köztük van a Saxum Kiadó és a Gulliver Könyvkiadó. A Gulliver igazgatója, Domina István is azt mondta lapunknak: ha átvesznek üzleteket, nyilván nem lesz módjukban Alexandra-utalványt beváltani, hiszen másik cég bocsátotta ki őket, más cégnek fizettek értük a vásárlók, nem nekik, tehát ők könyvet sem adhatnának az utalványért. Ilyen kötelezettséget nem is vállaltak volna el, hiszen nem ismerik az Alexandrával kapcsolatos nyilvántartásokat, így azt sem tudhatják, mennyi beváltatlan utalvány lehet kint a vásárlóknál.

Sorra kezdenek kinyitni

A Líra és a Móra által átvett üzletek folyamatosan fognak kinyitni az elkövetkező hetekben. Szerdán már üzemel a kőbányai CBA Újhegy Bevásárlóudvarban és az óbudai Csillagvár Bevásárlóközpontban található könyvesbolt, csütörtök-pénteken pedig újabb üzletek követik példájukat. A legtöbb szerződést már alá is írtak a helyiségek bérbeadóival, a maradék boltokkal még tárgyalnak. Ezért is nem közölt egyelőre pontos boltlistát lapunkkal Kolosi Tamás. A nyitással csak a leltározás befejezését várják meg, a dekorációt később cserélik le.

Leltároznak a budapesti, Nyugati téri Alexandrában is. Első pillantásra látszik, hogy megritkult a kínálat – a könyvkiadók nagy része elkezdte visszahívni a könyveit a bolthálózatból, amikor januárban Matyi Dezső, az Alexandra alapító-tulajdonosa bejelentette, hogy a már eladott könyvek árát sem fogják tudni kifizetni a könyvkiadóknak.

A Nyugati téri bolt földszintjét az Európa és az Alexandra Kiadó könyveivel rakták tele. Egy pillanatra egyben látható, hogy milyen komoly kínálata volt az Európa Könyvkiadónak az elmúlt években, főleg külföldi szépirodalomból. Más kiadók könyveiből is találunk még, de a felső emeleteken egyre több az üres polc. Zenei cd-ket még igen, dvd-t már nem találtunk a polcokon.

Húsz bolt végleg bezár

Bár lassan kialakul, milyen lesz az új könyvpiaci helyzet az Alexandra szétesése után, ez cseppet sem vigasztalja azokat a könyvkiadókat, akiknek milliókkal tartozik az Alexandra – Sorra telefonálnak hozzánk a kis kiadók. Most hívott egyikük, hogy neki 9,5 millió forinttal tartozik Matyi Dezső könyv-nagykereskedelmi cége, a Könyvbazár Kft., de azt mondja, arra nincs kétszázezer forintja, hogy fizetési meghagyást bocsásson ki. „Jövő hétre minden érdeklődőt megpróbálunk összehívni, és a lehető legtöbb információt adni” – mondta lapunknak Kocsis András Sándor, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke. Kocsis azt mondja: a dolog logikája alapján a gyengébb forgalmú boltok lesznek azok, amelyeket nem akar senki tovább üzemeltetni. Ha húsz Alexandra bolt zárna be végleg, az szerinte 500 millió és 1 milliárd forint közötti kiesést jelentene a könyvpiac éves forgalmából, ami nem kevés a 46 milliárdos könyvszakmai forgalomhoz képest, de önmagában nem rázza meg a könyvpiacot. Az viszont nagyon is könnyen előfordulhat, hogy könyvkiadók válnak áldozatává az Alexandra fizetésképtelenségének.

Közben új kiadói összefogás próbálja meg megoldani az Alexandra szétesésével járó gyakorlati problémákat, például azt, hogy az áruházláncból visszahívott könyveiket közös erővel szedjék össze a kiadók ahelyett, hogy egyenként kelljen bejárniuk az egész ország összes Alexandra üzletét. A sporttémájú könyvekkel foglalkozó G-Adam Stúdió és az Elektropress vezetői új érdekvédelmi szervezetet készülnek létrehozni számos más könyvkiadóval együtt, és egy internetes könyváruházat is alapítanának a többi kiadóval összefogva, hogy legalább egy platform legyen, ahol nincs kiszolgáltatva a könyvkiadó a nagykereskedőknek. Az Alexandra-ügy ugyanis elméletben bármikor újra megismétlődhet, és a veszteséget valószínűleg akkor is a kiadók viselnék, ahogy ez az Alexandra esetében történt.

hirdetés

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 03. 08.