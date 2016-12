Hackerek tettek közzé álhírt Britney Spears haláláról

Hackerek törték fel a Sony Music és Bob Dylan Twitter-oldalát, Britney Spears halálhírét keltve – számolt be róla a Business Insider. Az ügyben az énekesnő menedzsmentjének is meg kellett szólalnia, arról tájékoztatva a CNN-t: Spears nagyon is életben van. A televízió hírszerkesztője, AnneClaire Stapleton a Twitter-oldalán még azt sejtette, a Sony Music tévedésből közölte a halálhírt.

Úgy tűnt, az első, aki megosztja a gyászhírt, a Nobel-díjas Bob Dylan, de ez is kamu volt: az ő oldalát is feltörték, hogy ott posztolhassák az értesülést.

Azóta mindkét helyről eltávolították a bejegyzéseket. A Sony Music Global egyelőre nem kommentálta a történteket.

A The Verge szerint az OurMine hackercsoport tagjai törték fel az oldalakat. Korábban is követtek el hasonlókat: idén például a Google-vezérigazgató Sundar Pichai Quora-fiókját, de a Twitter-vezérigazgató Jack Dorsey Twitter-fiókját is meghackelték már.