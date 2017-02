Három hete van az Alexandrának

Három héten kellene megegyezni az új befektetővel. Közben az Alexandra alapítója, Matyi Dezső is azt nyilatkozta: folytatná

A hatóságoknak kell majd kiderítenie, mi történt az elmúlt néhány évben az ország egyik legnagyobb magyar könyvkiadó-könyvterjesztő cégcsoportjánál, az Alexandránál, és a Matyi Dezsőhöz kötődő egyéb cégeknél – az ügy szinte minden szereplője tett büntetőfeljelentést. Köztük maga a cégcsoport feje, az Alexandra alapítója, Matyi Dezső is, aki üzlettársait vádolja gazdasági bűncselekményekkel.

Matyi Dezső kiskereskedelmi cégét, a könyvesboltokat üzemeltető Rainbow Kft.-t a PD Consulting Kft. világította át, és a kárvallott könyvkiadókkal is az ő munkatársaik tárgyalnak. A PD Consulting segítségét Matyi Dezső kérte, akik elmondása szerint cégei gazdasági újjászervezését ígérték. Állítja: mégis átverték tanácsadói, ezért omlik össze az Alexandra. Somogyi Ferenc, a PD Consulting ügyvezetője és egyik tulajdonosa ezzel szemben azt mondja: a Rainbow Kft.-nél számos pénzügyi szabálytalanságot és átláthatatlan működést talált.

A könyvszakma számára nem csak az a a kérdés, mi lesz azzal a pénzzel, amivel az Alexandra a könyvkiadóknak tartozott, hanem az is, hogy fennmarad-e a bolthálózat. Az eltűnése még nagyobb koncentrációhoz vezetne a piacon – gyakorlatilag két nagy vezető szereplő maradna, a Libri, valamint a Líra és Lant.

Folynak tárgyalások egy lehetséges befektetővel

Már jelentkezett befektető a könyvesboltlánc működtetésére, de Somogyi Ferenc elmondása szerint csak a boltokat bérbeadókkal való tárgyalások után dől el, hogy csakugyan befektet-e az üzletekbe Centrál Médiacsoport Zrt.

„Nekünk nagyon fontos, hogy legyen befektető, mert így van esélyünk arra, hogy a boltokban letétbe helyezett kauciót, mintegy 200 millió forintot visszakapjuk. Ebből tudnánk finanszírozni azt a veszteséget, ami abból keletkezett, hogy nem fizettek több üzletnél esedékes bérleti és közüzemi díjakat, különféle adókat és a decemberi bérekre sem maradt fedezet” – mondta lapunknak Somogyi.

Somogyi szerint a könyvesboltlánc további működése azon múlik, sikerül-e a boltok bérleti szerződéseit fenntartani és arra átvevőt találni. A bérbeadók a hosszabb távú kilátásokra kíváncsiak, és fel fogják bontani a szerződést, ha semmi nem történik. Az idő pedig fogy: a könyvkiadók elkezdték visszahívni könyveiket a bolthálózatból, és ha ez a folyamat felgyorsul, nem lesz mit árulni az Alexandra üzletekben. Somogyi Ferenc becslése szerint három hete maradt a könyváruházláncnak.

A Centrál viszont a könyvkiadóktól is függ. „Tizenöt-húszan már jelezték, hogy adnának könyveket terjesztésre. Ez bizakodásra ad okot” – véli Somogyi. Kérdés, hogy a nagy könyvkereskedői-kiadói csoportok, a Libri és a Líra hogy állnak a kérdéshez. Nekik ugyanis nem áll érdekükben, hogy a Centrál tovább működtesse a hálózatot, amely konkurenciát jelent nekik. A Centrál nem nyilatkozik addig, ameddig a tárgyalások le nem zárulnak.

Elfolytak a könyvesboltok bevételei?

Matyi közben mégis eltökéltnek tűnik. A Hír TV-nek kijelentette: „amíg én vagyok, Alexandra lesz”. Elmondása szerint azért nem tudja a könyvkiadók felé fennálló tartozását rendezni, mert nagykereskedelmi cégének, a Könyvbazárnak tartozik kiskereskedelmi cégük, a Rainbow Kft., amelyben családja már nem egyedüli tulajdonos. Ide érkeztek be a könyvesboltokban keletkező bevételek. Somogyi szerint az átvilágítás eredménye az volt, hogy átláthatatlanul működött a Matyi-cégbirodalom, a Rainbow Kft.-nek jelentős tartozása volt a Könyvbazár Kft-vel szemben, viszont nem ezt a tartozást törlesztette, hane a Matyi Dezső érdekeltségébe tartozó cégeknek adott kölcsön, illetve azok számláit fizetve halmozott fel mintegy 3 milliárdos követelést.

Ráadásul Matyi Dezső régi, felszámolás alatt álló nagykereskedelmi cégénél, a Pécsi Direkt Kft.-nél a felszámoló, a Kvantál Kft. szerint 9 milliárd forintot követelnek a hitelezők. A könyvkiadók, más beszállítók és bankok mellett annak a Wolf CRS Kft.-nek is tartozik Matyi Dezső, amely szeptemberben bevásárolta magát a Matyi családtagjai tulajdonában álló Rainbow Kft.-be.

Matyi Dezső ennek kapcsán azt állítja: gyakorlatilag kiszorították a cégéből, Somogyi Ferenc elmondása szerint viszont Matyi Dezső volt felesége, Szabó Tünde írta alá az interim menedzsment szerződést és a tagok ezután a taggyűlésen jelentették be, hogy 50 százalékos tulajdonukat a Wolf CRS Kft.-nek eladták, melyet a taggyűlés elfogadott. Szabó Tünde az ügyvezetésről is lemondott és a PD Consulting Kft. által javasolt személyt választották meg hat hónapra ügyvezetőnek.

Az ügy főszereplői a hatósághoz fordultak

A Wolf CRS már a Pécsi Direkt Kft. háza táján is megjelent: amikor a cég nehéz helyzetbe került, a Wolf CRS megvásárolta Matyi Dezső saját könyvkészletét, vagyis azt, amit az Alexandra kiadóinak termékeiből felhalmozott. Ezután Matyi Dezső nagykereskedelmi cége, a Könyvbazár Kft. visszakapta a könyveket bizományba.

Az, hogy Matyi Dezsőnek eszerint egy magáncég, a Wolf CRS adott segítséget, korántsem lenne meglepő, hiszen a milliárdos tartozásokat felhalmozó vállalkozót a bankok aligha tartották hitelképesnek. Matyi Dezső a HírTV-nek a gazdasági válsággal indokolta korábbi eladósodását, illetve azzal, hogy nem sikerült megegyezésre jutnia a bankokkal.

Somogyi állítja: a cégcsoport működése nehezen áttekinthető és szabályozatlan, esetleges volt. Feljelentést is tett sikkasztás miatt. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése is ügyészségi vizsgálatot kért. Minden szereplő úgy gondolja, hogy a szabálytalanságok tekintetében a hatóságoknak kell kibogozni az ügyet.

Az állam nem segít a bajba jutott nyomdáknak és a kiadóknak

A Pécsi Direkt felszámolója is számos pert indított az eltűnt vagyon visszakövetelésére azon cégek ellen, ahová a Pécsi Direkt Kft, vagyis az Alexandra-hálózat vagyonának egy jelentős része átkerült. Ilyen például a Wolf-CRS Kft., a Könyvbazár Kft., a Matias-Borászat Kft., és a Rainbow Üzletlánc Kft. De büntető feljelentést is tettek csődbűncselekmény, sikkasztás, csalás, költségvetési csalás, hűtlen kezelés és tartozás fedezetének elvonása gyanúja miatt. Közlésük szerint az ügyben a NAV jelenleg is nyomozást folytat.

Megszólalt az ügyben Lázár János is. A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki kormányinfóján közölte: végül nem nyújt segítséget az állam a kárvallott könyvkiadóknak. Korábban a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) arra kérte a kulturális tárcát, hogy az állam vásárolja meg a nyomdák és kiadók mintegy hárommilliárdos követelését, és próbálja meg helyettük behajtani a tartozást az Alexandra-cégeken.

Ismerős arcok: felszámoló, magánnyomozó-adószakértő és egy ismert ügyvéd az Alexandra körül Kezdetben a könyvszakmai szervezet, az MKKE sem értette pontosan, hogy Somogyi Ferenc hogyan kapcsolódott be az Alexandra-cégek történetébe. A könyvesek egyszer csak azzal szembesültek, hogy Matyi Dezső fizetésképtelen, és a Rainbow Kft. nevében olyan emberek érkeznek hozzájuk tárgyalni, akiket korábban nem ismertek. Ám az, hogy a könyvszakmában eddig nem volt ismert a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Egyesületének elnöke, nem jelenti azt, hogy nyilvánosságot is érdeklő ügyekben ne lehetett volna már hallani Somogyi Ferenc nevét. Ő számolta fel például a Bábolna Zrt.-t és a nagy vitákat kiváltó egészségügyi vállalkozót, a HospInvest Zrt.-t is. Utóbbi cég kapcsán mostani üzlettársa, Pokó Diána neve is felbukkan, aki a HospInvest felügyelőbizottságában ült. A Matyi Dezsőnek már évekkel ezelőtt is időről időre tanácsokat adó adószakértő, Stotz Gyula neve sem ismeretlen – Matyi Dezső részben őt hibáztatja a mostani helyzetért. Stotz volt az a magánnyomozó, akit 2002-ben a szocialista Kapolyi László bízott meg, hogy terhelő adatokat gyűjtsön a frissen leváltott miniszterelnökről, Orbán Viktorról és Simicska Lajos üzletemberről (lapunk tulajdonosáról), ám Stotz azt nyilatkozta a Magyar Nemzetnek, hogy terhelő adatokat nem talált. Közben érdekes új szereplők bukkantak fel a budapesti Párizsi Nagyáruház táján is; itt működik a legnagyobb, legattraktívabb Alexandra-könyvesbolt. Maga az épület sosem volt Matyi cégeié, csak bérelték a helyiségeket. Az ingatlan nemrég cserélt gazdát. A közelmúltig az Orco Budapest Kereskedelmi Zrt., majd állami tulajdonba került, Magyar Fejlesztési Bank Ingatlanfejlesztő Zrt. tulajdona volt, nemrég azonban megváltak a Párizsi Nagyáruháztól. A vevő a Divatcsarnok Projekt Zrt., amelynek ügyvezetője nem más, mint Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, tulajdonosa pedig Max Turnauer osztrák milliárdos. (R. K. K.)

