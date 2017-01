Hatszázmillió forint egy ingyen letölthető könyvért

600 millió forintot szán a kormány egy századfordulós enciklopédia újbóli kiadására. Borovszky Samu történész Magyarország vármegyéi és városai című sorozata 1896-tól folyamatosan jelent meg, a huszonhatodik, utolsó rész kiadását már nem érte meg a szerkesztő. Az egyedülálló monográfia teljes terjedelmében megtalálható az interneten, az OSZK elektronikus könyvtárában bárki elolvashatja.

A 600 milliós összeg, mely a Miniszterelnökség költségvetésében jelenik meg, mérhetetlenül magas, ha arra gondolunk, hogy a minőségi könyvek kiadására az összes könyvkiadó számára 200 milliós pályázati keret állt rendelkezésre a múlt évben – ennyi pénzt oszthatott szét a Nemzeti Kulturális Alap. (Az NKA könyvkiadási kollégiumának „éven túli kötelezettségvállalása” is volt, azaz korábban odaítélt támogatásokra is áldozott 176 milliót 2016-ban, de a keret még így is csak 376 millió.)

Eszünkbe juthat erről Kerényi Imre szintén sokat bírált Nemzeti Könyvtár sorozata, amelyet éppen azért kritizált a könyvszakma, mert olyan köteteket adott ki újra az adófizetők pénzéből, amelyeknek a legtöbbje hozzáférhető volt a piacon.

Ami a Borovszky-enciklopédiát illeti, cd-n is megjelent 2002-ben. Ha valakit az eredeti, 1896–1910-es kiadás érdekelne, az besétálhat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba vagy a vidéki városok egyetemi könyvtáraiba, és kikérheti. Antikváriumban is kaphatók első kiadású példányok, néhány ezer forinttól egészen százezer forintig terjedhet az áruk. Ennek ellenére nem kizárt, hogy valaki mégis az eredeti kiadás hasonmására vágyik, jellemzően a gyűjtők vagy az idősebb kutatók lehetnek ilyenek – mert az finoman szólva is kizárt, hogy a diákok és a fiatalabb történészek nagy része ne az elektronikus kiadáshoz nyúlna.

A sorozatból több hasonmás kiadás is készült, a nyolcvanas évek végétől egészen napjainkig, a 2010-es évekig, de egy olyat sem találtunk, amelyet be is fejeztek volna. A Históriaantik Kiadónál kötetenként 4700–10 900 forintért rendelhető az enciklopédiából hasonmás kiadás, de nincs meg náluk az összes kötet, csak nyolc készült el. A Dovin Művészeti Kft. rendszerváltáskor indult hasonmás díszkiadásának pedig csak néhány kötete lelhető fel antikváriumokban.

Teljes hasonmás díszkiadást napjainkban csak a Pytheas Könyvmanufaktúra kínál; 875 ezer forintba kerül a sorozat hű másolata, kötetenként vásárolva egyért átlagosan 40 ezret kell fizetni. A cég családi vállalkozás. Egyik vezetője, Kelemen Eörsné azt mondta lapunknak: most hall először a kormány tervéről.

A könyvmanufaktúra a teljes Magyarország vármegyéi és városai sorozatot digitalizálta, három-négy kötet nyomtatása van még hátra, aztán kész lesz fizikai valójában is – a reklámozásába csak utána akart belefogni. Kelemen Eörsné is úgy véli: a sorozat nyilván nem tömegtermék. Történelmi témákra kíváncsiakat és gyűjtőket szokott érdekelni. Elmondása szerint utóbbiak panaszkodtak arra, hogy nincs teljes hasonmás sorozat a piacon.

Eddig egy-két megrendelésük érkezett. Nem előre, hanem a megrendelések függvényében állítanák elő a könyveket. Nyitottak lennének a nagyobb mennyiségű előállításra is, de őket még senki nem kereste az ügyben. A felelős kiadó mindenesetre furcsának tartaná, ha azt a digitalizálási munkát, amelyet elvégeztek, most valaki állami támogatásból elölről kezdené.

Kerestük a Miniszterelnökséget, de még nem válaszoltak arra a kérdésre, miért van szükség az új kiadásra, ki fogja megvalósítani, és milyen sorsot szánnak a köteteknek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 05.