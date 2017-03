Hermione fekete marad

Továbbra sem kerül le a színpadról J. K. Rowling népszerű West End-darabja, a Harry Potter és az elátkozott gyermek, ugyanakkor frissítettek a szereplőgárdán – közölte a The Guardian. A leginkább érdekes, hogy Hermione Grangert továbbra is fekete színésznő alakítja. A darab színpadra állításakor nagy visszhangot kapott, hogy a filmekben Emma Watson által játszott karakter felnőttkorára bőrszínt váltott. Rowling viszont megvédte elképzelését, mondván: a kánon barna szempárról, göndör hajról és káprázatos intelligenciáról szólt, bőrszínről nem. Rowling imádja a fekete Hermionét – hallhattuk ekkor. Akkor Noma Dumezweni alakította Harryék barátját, ezután pedig a 2005-ös Szaharában is szereplő Rakie Ayola fogja.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hermione férjét, Ron Weasley-t Thomas Aldridge, közös lányukat, Rose-t pedig Helene Aluko játssza. Draco Malfoy szerepében James Howardot, míg Harry karakterét Jamie Glover veszi át Jamie Parkertől. Felesége, Ginny szerepében Emma Lowndest találjuk.

A Harry Potter és az elátkozott gyermek története ott veszi fel a fonalat, ahol a hetedik letette. Harryék immár felnőttek, és gyerekeiket viszik már a varázslóképzőbe, a Roxfortba. Ott az ifjú Potter-gyereknek azzal kell szembesülnie, hogy nem abba a varázslóházba osztják be, amelyikre vágyik. Az időutazós, magyar fordításban is megjelent sztoriról korábban írtunk már: a dráma nem sok újdonságot hoz, inkább a nosztalgiafaktorra építene.

A próbák már megkezdődtek, az új gárda pedig május 24-én debütál a Palace Theatre-ben. A Harry Potter és az elátkozott gyermeket először tavaly júniusban mutatták be a West Enden, legutóbb pedig 11 Olivier-díjra jelölték, amivel a legtöbb nominációt begyűjtő új darab lett a díjkiosztó történetében.

A történetet Rowlinggal közösen Jack Thorne és John Tiffany írták. A darabot jövő tavasszal a Broadwayn is színre vihetik.