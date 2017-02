Húsz év után visszatér Budapestre a Foo Fighters

Húsz év után visszatér a magyar fővárosba a Foo Fighters. A Dave Grohl által vezetett világhírű amerikai rockcsapat június 26-án a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.

A Foo Fighters maratoni koncerteket ad, amelyek gerincét a rockhimnusszá vált dalaik, köztük az Everlong, a Monkey Wrench, a My Hero, a Learn To Fly, az All My Life, a Best of You, a The Pretender, a Walk és a Something From Nothing alkotja – közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel.

A zenekart 1994-ben alapította a Nirvana dobosa, Dave Grohl, miután kultikus együttesének frontembere, Kurt Cobain öngyilkosságot követett el. A Foo Fightersben Grohl gitározik és énekel, mellette Nate Mendel játszik basszusgitáron, Pat Smear gitáron, Taylor Hawkins dobol és ütőhangszereket szólaltat meg, Chris Shiflett pedig gitározik és vokálozik. A zenekar 1995-ben jelentette meg debütáló lemezét Foo Fighters címmel, azóta még hét albumot készített (a legutóbbi, a Sonic Highways 2014-ben jött ki) a legnagyobb fesztiválok, stadion- és arénaturnék állandó szereplője.

A csapat 11 Grammy- és 4 Brit Awards zenei díjat kapott eddig, és több mint 25 millió lemezt adott el világszerte. A Foo Fighters, amely 1997 augusztusában fellépett a Sziget Fesztiválon, idén a Roskilde Festivalról érkezik Budapestre, és ad koncertet június 26-án a Sportarénában.