I love Budapest! – csak nem mindegy, hogyan

Szuvenír és gagyi szinte egykutya. Rikító matyóhímzés, szárított paprikás hűtőmágnes, műanyag Lánchíd hóesésben, „I love Budapest” feliratú póló. Bárhova is utazunk, alapjáraton ehhez hasonló, helyspecifikus ajándékkal térhetünk haza. A hazai dizájnerek a maguk módján évek óta folytatják a gerillaharcot, hogy a szuvenírpiacról kisöpörjék a vizuális szemetet. De más fronton is belátták, változásra van szükség. A fővárosi önkormányzat és a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. (BVA) a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (Mome) együttműködve egyetemi kurzus témájává tette Budapestet. Most kiállításon mutatják meg a terveket: a főváros arculatának átalakítását, újragondolt városkoncepciókat és a köztérhasználat friss megközelítéseit helyezi középpontba a Budapest Design-képletek című tárlat.

Szuvenírek a mára hangolva – fővárosi épületek körvonalai egy kerámiakészleten köszönnek vissza Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Fülöp József, az egyetem rektora szerint egy város akkor képes adekvát módon felelni kortárs helyzetekre, ha mindeközben megőrzi arcát és jelentését. A kiállításon szereplő munkák épp erről tesznek tanúbizonyságot, hiszen arra próbálnak válaszokat találni, mit is jelenthet Budapest öröksége ma. A fiatal tervezőgeneráció jól érzi, miként kell a szuvenírkultúrát megreformálni. Elegáns megoldások születtek kezük nyomán, olyan tárgyak, amelyeket nemcsak a turisták, de az elkötelezett lokálpatrióták is szívesen használnának.

Farkas Barna téli öltözékkiegészítőin neves fővárosi épületek cserépdíszei jelennek meg, de stilisztikai idézetnek tekinthetők Kancsár Mercédesz kerámiagyöngy ékszerei is, amelyek szintén a Zsolnay-tetőkerámiák motívumait hordozzák. Szabó Eszter a Parlament kupoláját formálta üvegkehellyé, míg Székely Zsuzsa a Budavári Palota és a Halászbástya lekicsinyített kupoláiból készített fapörgettyűket. Kiemelkedik a munkák közül Cser Boglárka Johanna Budapest Card című kettő az egyben munkája, a fő látványosságokról készült fekete-fehér képeslap mellé ugyanis az adott épület egy jellegzetes ívét leképező minimalista nyaklánc is társul.

Budapestet a gyógyvizek városának is nevezik – ma már csak néhány fürdő és ivókút emlékeztet rá, pedig egykor sokan emiatt keresték fel a várost. Az első pesti fürdőt Rumbach Sebestyén tisztiorvos építtette, aki 1806-ban szőlőművelés közben bukkant egy forrásra a mai Podmaniczky utca és Munkácsy Mihály utca sarkánál lévő területen. Nagy-György Ágnes gyógyvizes kerámiapalackjai ezeket a történeteket és a ma is létező helyszínek lényegét foglalják magukba. Volt, aki a budai rakpartok lépcsőit jegyzettömbökké formálta, és olyan is, aki a század eleji kávéházkultúrát versrészletekkel díszített limoges-i porcelánkészlettel idézte meg. Különösen izgalmas ötlet az a többfunkciós iránytű, amely a föld bármely pontjáról Budapest felé mutat, ugyanakkor egy város megismerését lehetővé tévő mobilalkalmazást is magában rejt. Jelenleg ezek a szuvenírek még csak tervként léteznek, de remélhetőleg a legtöbbjük kereskedelmi forgalomba is kerül.

A tervezőgrafikai javaslatok mellett számos városi mobilalkalmazást is fejlesztettek a Mome diákjai. A Budapest, mozdulj nevű applikáció a főváros ingyenesen használható szabadtéri sportolási lehetőségeit veszi sorra, de találni lakóközösség-építő appot, közösségikert-menedzsert, építészeti sétákat összeállító alkalmazást, valamint olyat is, amely a köztereken lévő magyar formatervezésű alkotásokat listázza.

Számos kommunikációs koncepció is készült egy jobb, élhetőbb Budapest érdekében. Egy, a kerékpárosok életét biztonságosabbá tévő projektben az úttesten feltűnő színnel jelölnék a veszélyes zónákat, illetve nedvességre aktiválódó festékkel figyelmeztetnének a csúszóssá váló részekre. Egy terv szerint a forgalmasabb pihenőegységekbe mindenki számára elérhető konyhakerteket telepítenének közösségi gondozásban, közeli kávézókkal együttműködve.

A Budapest Projekt Galériában február 25-ig látható kiállítás egy egész emeleten mutatja be a Mome egyik kutatócsoportjának gyerekbarát városkoncepcióját, amely arra próbál megoldást nyújtani, miként lehet egy fővárosi kisgyerek óvodából, iskolából hazavezető útját még izgalmasabbá – és persze biztonságosabbá – varázsolni.