Ismét Magyarországon koncertezik a Jethro Tull

A legendás brit progresszív folk-rock zenekar klasszikus dalai most szombaton a Budapest Kongresszusi Központban (BKK) hangzanak el a fuvolás-énekes, Ian Anderson vezetésével.

Ian Anderson és a Jethro Tull best of programmal tér vissza a magyar fővárosba. A kétrészes, kétórás koncerten az ismert számok egy része új hangszerelésben szólal meg, az előadás kiváló minőségű videovetítésekkel egészül ki.

Magyarországon három évtizede visszajáró vendég Ian Anderson. A Jethro Tull-lal nyolcszor koncertezett itt, először 1986-ban, fellépett 1994 augusztusában a második Sziget fesztiválon, azaz a Eurowoodstockon. Játszott 2010-ben a paksi Gastroblues Fesztiválon, legutóbb egy évvel ezelőtt a pécsi Kodály Központban lépett fel a Pannon Filharmonikusokkal Jethro Tull-számok nagyzenekari átdolgozásaival. Az 1986-os magyarországi fellépés utáni reggelen írta a Budapest című Jethro Tull-számot.

A 69 éves Ian Anderson 1968-ban alakította a Jethro Tullt, amely stílusát a rock, a jazz, a kelta és az angol népzene különleges elegyéből alakította ki. Az együttes több mint háromezerszer lépett fel a világ negyven országában, lemezeik több mint 60 millió példányban keltek el.

Ian Anderson az elmúlt években is aktívan gondozta a Jethro Tull örökségét. A Thick as a Brick második része, valamit a Homo Erraticus című új lemez kiadása után 2016-ban korábbi albumok újrakiadásával foglalkozott. Az 1971-es Aqualung egy két-két CD-t és DVD-t tartalmazó könyv formájában jelent meg ismét, a még korábbi, 1969-es Stand Up című album felújított változatát tartalmazó kiadványban két CD és egy DVD kapott helyet. A Stand Up idején csatlakozott a Jethro Tullhoz Martin Barre gitáros, és ekkor jelentek meg először Ian Anderson folk-rock zenei hatásai az addig inkább bluesalapokra építkező zenében.

A mostani budapesti koncerten Ian Anderson mellett David Goodier (basszusgitár), John O'Hara (billentyűs hangszerek), Florian Opahle (gitár) és Scott Hammond (ütőhangszerek) lép színpadra.

