Jön a végítélet, de Gloria Gaynor még énekel pár dalt Budapesten

Bár szerinte nagyjából az utolsó ítéltet előtt van az emberiség, a hamis próféták, a háború és a nyomor korát éljük, azért elviccelődött a Magyar Nemzettel a diszkókirálynő. December 29-én Budapesten, a Papp László Budapest Sportarénában énekel, e-mailben írt válaszokat a kérdéseinkre.

Már a diszkókorszak alkonyán, 1978-ban vette fel talán leghíresebb dalát, I Will Survive-ot. Bár egy szakításról énekel, valahogy mindenki kicsit többet látott az elhíresült refrénbe („I will survive”, vagyis „Túl fogok élni”). A dal számtalan ember közös identitásának része lett, például a női egyenjogúság és melegek himnuszává vált.

hirdetés

Gloria Gaynor szerint ennek nincs különösebb oka azon kívül, hogy ők is ugyanazokat a traumákat szenvedik el, mint bárki más, aki reményt, bátorítást és inspirációt merített a dalból. Ő maga is egy azok közül, akiknek segített az I will survive, hiszen egy balesetből lábadozott, amikor tolószékben ülve felénekelte a dalt, amely a legnagyobb slágere lett, a diszkókorszaknak viszont pár éven belül leáldozott.

Gaynort ezek után számos zenei műfaj felé elkalandozott – R&B, jazz, pop –, és elmondása szerint ebben a pillanatban a gospel inspirálja leginkább – 2013-ban jelent meg első gospel-lemeze. A diszkókorszak rendetlen életvitele után hívő keresztény lett belőle. A popszakmában valószínűleg nem ez a leggyakoribb világnézet, de szerinte az emberek általában tisztelik a meggyőződését, egészen addig, amíg nem érzik azt, hogy rájuk akarná erőszakolni, vagy azt, hogy ítélkezik felettük, amiért nem osztoznak a hitében.

A diszkókorszakot nem sírja vissza, pedig legnagyobb sikereit ekkor aratta. „Nem hiányzik. Próbálok inkább a jelenben élni. Voltak jó oldalai annak a kornak, például az a testvériség, ami a diszkózene hatására kialakult a különböző hitű, nemzetiségű, bőrszínű és életkorú emberek között. A sötét oldala a korszaknak a látszólagos ártatlansága volt, ami sok embert szex, drogok és alkohol okozta bajokba sodort. Ünnepeltek valamit, amit az újra felfedezett szabadságnak véltek, de közben bebizonyosodott, hogy ez nem szabadság.”

Bár követi a politikai eseményeket, és elmondása szerint fontos neki a téma, nem árulta el, hogy vélekedik Donald Trump elnökké választásáról, ami megosztotta az Egyesült Államokban a popszakmát is.

Mivel lelkes bibliatanulmányozó hírében áll, azt kértük, válassza ki nekünk azt a szakaszt, ami szerinte leginkább leírja a világ helyzetét, ő pedig Máté evangéliuma 24. részének ezekre a verseire szavazott (Károli Gáspár fordításában): „Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország, ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.”

Arra a kérdésre, hogy mit hallhatunk a budapesti koncerten, egy kis versikével válaszolt: „something old, something new, something borrowed, nothing blue” – valami régit, valami újat, valami kölcsönkértet és semmi szomorút. Ez a mondat egyébként a hagyományos menyasszonyi kellékek felsorolása – „valami régi, valami új, valami kölcsönkért és valami kék”. A kéknek nem lenne sok értelme egy koncertrepertoár esetében, de bánatosat, búsat is jelent a blue.

hirdetés

Gaynor egyébként karácsonyi lemezt is megjelentetett pár éve. A karácsonyi időzítés miatt logikus lenne, hogy arról is elénekeljen egy-két dalt. Annál is inkább, mivel ezek egy része tényleg „something borrowed”, vagyis valami kölcsönkért: az angolszász világ ismert karácsonyi slágereit dolgozta fel a lemezen, szerepel rajta például Mariah Carey-től az All I Want for Christmas Is You, a 19. században keletkezett O Holy Night, amit Luciano Pavarottitól Céline Dionig sokan elénekeltek, vagy a közismert karácsonyi ének, a O Little Town of Bethlehem (Betlehem kis városa).

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 12. 24.