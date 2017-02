Jövő tavasszal megnyílik a Román csarnok

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Jövő tavasszal mutatják be a közönségnek a felújított Román csarnokot – árulta el Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója pénteken a múzeum sajtóbejárásán. A Liget-projekt részeként megújuló Szépművészeti rekonstrukciója csaknem 14 ezer négyzetmétert érint, amely a Schickedanz-palota negyven százaléka, több termet pedig évtizedek után vehet birtokba újra a közönség. A főigazgató hangsúlyozta, a munka derekán már túl vannak, az év végére befejeződnek a munkálatok, így az eredeti terveknek megfelelően, 2018 őszén időszaki kiállítással nyithatja meg újra a kapuit a múzeum.

hirdetés

A Szépművészeti felújítása 2015 februárjában vette kezdetét. Az eredetileg csaknem 10 milliárd forintos beruházás keretében három és fél év alatt megújul a második világháborúban súlyos károkat szenvedett Román csarnok, korszerűsítik az elavult fűtőrendszert, lecserélik a régi, zajos klímát, napelemeket és kollektorokat helyeznek el a tetőn. A restaurátor- és raktárműhelyeket is korszerűsítik, és nagy hangsúlyt fektetnek az épület akadálymentesítésére is. Kerekesszékkel is kényelmesen lehet majd mozogni az egész épületszárnyban, ahol Braille-feliratok és audiokalauz-rendszer segíti még a tájékozódást. Új elektromos hálózatokat is kiépítenek, új felvonókat helyeznek üzembe, valamint komplex biztonsági, vagyonvédelmi és informatikai rendszereket installálnak az épületben.

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A felújítás leglátványosabb része kétségkívül a Román csarnok, amely az elmúlt hetven évben zárva volt a látogatók elől, raktárként használták. A középkori bazilikabelsőt idéző helyiségben tárolt gipszmásolatok – köztük Donatello Gattamelatájának és Verrocchio Colleonijának replikája – a komáromi Csillagerődbe és a Szabolcs utcában épülő restaurálási és raktározási központba kerülnek majd. A felújításnak köszönhetően újra megnyitják a freibergi katedrális főkapujának és a gyulafehérvári székesegyház kapujának gipszmásolatával keretezett bejáratokat is, amelyeket a háború után falaztak be. „A Román csarnokba a magyar középkori kőtár legszebb darabjai költöznek, hiszen a terem időszaki kiállításokat csak úgy fogadhatna be, ha a falfestményeket installációkkal kitakarják, ám ennek nem lenne értelme” – hangsúlyozta Baán.

A felújítás után megnyitják a közönség számára a reneszánsz hatású, kazettás mennyezetű Michelangelo-termet is, amely múzeumpedagógiai és időszaki kiállítótérként funkcionál majd. A helyiség történetének érdekessége, hogy abban a hetvenes évektől kezdve a gazdasági osztály működött. A termet vasbeton födémmel vágták ketté, a falakat pedig cementtejjel festették le, eltüntetve a festményeket. A rekonstrukciónak köszönhetően a restaurátorok eltávolítják a fedőréteget, így a terem visszakapja régi fényét.

Kőszegi Antal építészmérnök, a Román csarnok munkacsoportjának vezetője kérdésünkre elmondta, a hatvanas-hetvenes években a historikus építészetet nem tartották sokra, így nem meglepő, hogy a múzeum ma már nagy becsű, műemléki részeit fél évszázada drasztikusan átalakították. Hozzátette, a jelenlegi felújítás előtt 2014-15-ben alapos feltárást végeztek, amely során dokumentálták a rekonstrukció előtt álló épületrészeket. A felújítás során minden lépést elbírál egy műemléki zsűri, ezen döntések mentén folytatódhat a munka. Az építészmérnök hangsúlyozta, nyárra lezárulnak a restaurációs munkák, és elkezdődhet az építés utolsó fázisa.

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Baán László a bejáráson elárulta, összesen 2000 négyzetméternyi új teret nyert a múzeum. Ezeket korábban raktározásra használták, a Szabolcs utcai raktározási központ megépülésével azonban ismét kiállításoknak adhatnak majd otthont. A főigazgató emlékeztetett rá, a Szépművészeti nem csak építészetileg, de tematikájában is megújul. Visszakerülnek a Nemzeti Galériából a régi mesterek munkái, vagyis a középkori, a reneszánsz és a barokk alkotások, míg a 19. és 20. századi művek a Ligetben felépülő Új Nemzeti Galériába költöznek. Hozzátette, a megnyitáskor nem rendeznek nagy időszaki kiállítást, hiszen a megújult épület önmagában nagy élmény lesz a közönségnek, de már folyik egy nagy kiállítás előkészítése, amely a régi mesterek tematikájához igazodik majd.

A Román csarnok és környezetének rekonstrukciójára kiírt nyílt közbeszerzési pályázatot tavaly novemberben a Magyar Építő Zrt. nyerte 6 milliárd 78 milló forintos ajánlatával. A nagy múltú céget 2015 elején a Körösaszfalt Zrt., a Duna Aszfalt Kft. leányvállalata vásárolta fel. A Mészáros Lőrinc birodalmához tartozó Duna Aszfalt az elmúlt években az egyik legnagyobb építőipari vállalkozássá nőtte ki magát az országban. Január közepén derült ki, hogy technikai okok miatt az eredetileg vállaltnál kétmilliárddal drágábban, összesen 8 milliárd forintért készülhet el a Román csarnok rekonstrukciója, amely a múzeum teljes rekonstrukciójának végösszegét is megemeli.

hirdetés

A felújításhoz kapcsolód hír, hogy a MIPIM elnevezésű, jelentős nemzetközi ingatlanszakmai vásáron Cannes-ban a világ legjobb nagyberuházásai közé választották az itthon nagy vitákat kiváltó, botrányokkal kísért, 200 milliárd forintos költségvetésű Liget-projektet – adta hírül csütörtökön a Városliget Zrt.