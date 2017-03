Kerényi Nemzeti könyvtárából még szakácsok is tanulnak

Nyolc kötetben tizenkét könyvvel, köztük Herczeg Ferenc, Jankovich Ferenc és Cseres Tibor műveivel bővült a Nemzeti könyvtár. Az eddig megjelent kiadványokból sok helyen földrajzot, biológiát és történelmet, sőt szakácsoknak recepteket is tanítanak – mondta Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott pénteken az Országházban az MTI szerint.

Némileg meglepő módon – bár azok után, hogy a Miniszterelnökség 27 millió forintot adott kiadójának két, korábban már megjelent műve átdolgozott kiadására, annyira mégsem meglepő – Ungvári Tamás is ajánlott kötetet a Nemzeti könyvtárba, a holokauszt témakörében, ezért kapott helyet a sorozatban Zsolt Béla és Zsolt Ágnes memoárja.

A sorozatban hatvanötödik kötetként jelent meg Herczeg Ferenc Pro libertate című történelmi regénye, helyet kapott továbbá Jankovich Ferenc Világverő Mátyás király című trióligája, Cseres Tibor Én, Kossuth Lajos című regénye is, utóbbi – szintén meglepő – Vitray Tamás ajánlására. Megjelent még Mikszáth Kálmántól a Különös házasság és Várkonyi Nándor háromkötetes Az ötödik ember című műve is, a Magyar ünnepek című rovat utolsó köteteként az Augusztus 20. című kiadvány és a Szekfű Gyula szerkesztette Mi a magyar? című tanulmány- és esszékötet. A Nemzeti könyvtár következő köteteit szeptember elején mutatják be.