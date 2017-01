Kiálltak Yiannopoulos szólásszabadsága mellett

Dermesztő lesz a hatása a Milo Yiannopoulost kiadó Simon & Schuster bojkottjának a szerzőkre nézvést – legalábbis így látja több szólásszabadságpárti csoport, amely most megszólalt az alt-right sztár ügyében. Csütörtökön megírtuk: még meg sem jelent a Dangerous, már bestseller az Egyesült Államokban, ahol a könyvet a Simon & Schuster fogja kiadni. Viszont miután a kiadó bejelentette ezt, többen is nekirontottak, azzal vádolva, hogy hozzájárul a „káros eszmék” terjesztéséhez.

Milo Yiannopoulos a Trump-párti amerikai alt-right mozgalom egyik fő alakja, a Breitbart munkatársa. Jellegzetes húzása volt, hogy az erőszak kultúráját a Harry Potterhez hasonlította („mindkettő kitaláció”), emellett rendszeresen provokál oldalain. A vállaltan homoszexuális Yiannopoulos szembekerült már a női Szellemirtókban játszó Leslie Jonesszal is: a filmsztár úgy látta, a Breitbart üdvöskéje szítja a feszültséget vele szemben a Twitteren.

A Simon & Schuster brit részlege ugyanakkor nem akarja kiadni a könyvet, és más nagy brit kiadók is visszautasították a lehetőséget. Feltehetőleg tartanak az amerikai céggel szembeni felháborodástól is: a Chicago Review of Books például közölte, a döntés miatt az idén a kiadó egy könyvéről sem fog írni. Adam Morgan főszerkesztő e mellett a döntés mellett a The Guardian véleménycikkében érvelt is.

Csütörtökön ugyanakkor szólásszabadságpárti szervezetek is felemelték a hangjukat Milo Yiannopoulos könyvének a védelmében. Nem annak tartalmát védték, ugyanakkor kiálltak a mű megjelentetésének joga mellett, közleményük elején leszögezve: a bojkottfenyegetések aláássák az intellektuális szabadságot, egyaránt ártva íróknak és olvasóknak. Az állásfoglalást nyolc szervezet, köztük a Cenzúra Elleni Nemzeti Koalíció (NCAC) írta alá.

A szervezetek leszögezték: a „kártékony gondolatok” elnyomásával nem győzik le azokat, és csak az egyet nem értés nyomatékos kifejezése ellensúlyozhatja a „mérgező szövegeket”. A vita berekesztése időlegesen elhallgattathatja a helytelenített nézeteket, de azok ugyanúgy felbukkannak majd más módokon – közölték.

Az állásfoglalást aláírta az Amerikai Könyvkereskedők Szövetsége (ABA), a Szerzők Egyesülete (Authors Guild), az Amerikai Kiadók Egyesülete (AAP) és az Index On Censorship is.