Kiderül, mekkora pusztítást végzett az IÁ Palmürában

Másodjára foglalták vissza a szír kormányerők az Iszlám Állam (IÁ) milicistáitól az ókori hellenisztikus és római épületei miatt korábban roppant népszerű Palmüra városát. A rommező a radikális szunniták keze alatt komoly károkat szenvedett, több építményt szánt szándékkal, teátrális körülmények között le is romboltak az UNESCO világörökségi listáján is szereplő városban. Így például a Palmüra legismertebb műemlékének számító Bél templomát, illetve a település főutcáját díszítő hosszú oszlopcsarnokot, a római színház szkénéjét, a Diocletianus császár idején emelt tetrapilon vagy a XIII. századi mameluk erőd egy részét.

hirdetés

A szír kormányerőkkel és az orosz katonákkal együtt most bejutott a városba a brit The Guardian forgatócsoportja, és készített egy rövid videót arról, mi történt műemlékvédelmi szempontból Palmürában. Velük tartott még a damaszkuszi kormány műemlékvédelmi igazgatóságának vezetője, aki arról beszélt, az elmúlt két hónapban, amíg az IÁ milicistái uralták a környéket, nem történt olyan nagyarányú rombolás, mint amitől korábban tartottak. Mahmún Abdulkarim azt is leszögezte, az ókori szobrokat, amelyek mozdíthatók voltak, már korábban sikerült elszállítaniuk a palmürai múzeumból Damaszkuszba.

Palmüra romokban 2017. március 3-án AFP

Az immár több mint 400 ezer halálos áldozatot követelő, hat éve tomboló szír polgárháború árnyékában a hivatalosan az Aszad-kormánynak dolgozó műemlékvédelmi szakemberek –Abdulkarim megfogalmazása szerint – rendkívül nehéz helyzetben vannak. Tudni kell ugyanis, ahogy arról lapunk is többször írt már korábban, Szíriában – a radikális milíciákkal ellentétben – egyedül a damaszkuszi rezsimnek van műemlékvédelmi stratégiája, amelynek értelmében minden megóvható műtárgyat biztonságba kell helyezniük, s mint most kiderült, mintegy 320 ezer műtárgy, a szíriai anyag nagyjából 90 százaléka van biztonságban, beleltározva, lefotózva. Az Iszlám Állam közben két éve lefejezte a palmürai múzeum 82 éves vezetőjét, Haled al-Aszadot, amiért nem volt hajlandó elárulni nekik, hova rejtették el előlük a felbecsülhetetlen értékű műkincseket. S miközben a szakemberek ilyen erőfeszítéseket tesznek, s kultúrdiplomáciával próbálják menteni a menthetőt, addig Abdulkarim szerint folyamatosan azzal vádolják őket, hogy munkájukkal „kifehérítik” Aszad rezsimjét.

Az elmúlt évek háborúi műemlékvédelmi szempontból is megtépázták a térséget, az Iszlám Állam – miközben a mozdítható tárgyakat a feketepiacon csempészi ki – Palmüra mellett több híres ókori várost is felprédált, nemcsak Szíriában, hanem Irakban is. A károk még ma sem teljesen ismeretesek, de több helyen visszafordíthatatlanok. A várható helyreállításokban egyébként magyar szakemberek is segédkeznek majd.

hirdetés

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 1970. 01. 01.