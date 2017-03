Kinevezték Kocsis Zoltán utódjait

Hamar Zsolt és Herboly Domonkos került a Nemzeti Filharmonikusok élére – jelentette be a zenekar és fenntartója, az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Hamar zeneigazgató, Herboly pedig megbízott főigazgató lesz, a Kocsis Zoltán halálával novemberben megüresedett főzeneigazgatói posztot ugyanakkor továbbra sem töltik be. Az új vezetés célja Kocsis örökségének továbbvitele és a zenekar erőteljesebb külföldi pozicionálása lesz.

Hamar Zsolt

Hamar Zsolt érkezése nem okoz a zenei szakma számára komolyabb meglepetést, hiszen kapcsolata a zenekarral hosszú múltra tekint vissza, és neve már az első találgatásoknál felmerült. Hamar 1997-ben – éppen Kocsis javaslatára – lett az akkor még Magyar Állami Hangversenyzenekarnak nevezett együttes, a Nemzeti Filharmonikusok jogelődjének állandó karmestere, azóta pedig nemcsak nemzetközi hírnevet szerzett magának karmesterként, de ő újította meg és emelte magasabb zenei nívóra a Pannon Filharmonikusokat is, amelynek 2000–2009-ig volt a vezető karmestere és művészeti vezetője. Az elmúlt két évtized során számos rangos karmesterversenyt nyert meg, és a szimfonikus repertoár mellett az opera műfajában is bizonyított: 2001 óta rendszeresen vezényel a Magyar Állami Operaház előadásain, de állandó karmester volt a Zürichi Operaházban, majd főzeneigazgatóként dolgozott a Hesseni Állami Színházban.

Herboly Domonkos

Herboly Domonkos a Magyar Rádió zenei együtteseinek ügyvezetői posztját cseréli le a Nemzeti Filharmonikusokért, korábban azonban többek között a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus igazgatójaként is dolgozott. A Nemzeti Filharmonikusok eddigi főigazgatója, Kovács Géza, aki 1995 óta töltötte be ezt a tisztséget, most Herboly helyét veszi át a Magyar Rádiónál. Ez a változás azért is meglepő, mert egy éve sincs, hogy a minisztérium egészen 2021. augusztus 31-ig hosszabbította meg Kovács Géza kinevezését a zenekar főigazgatói posztjára, a szakmai bizottság egyhangú támogatása mellett.

Hamar Zsolt hivatalos karmesteri bemutatkozására mint zeneigazgató nem kell sokat várnunk: március 14-én ő vezényel a Zeneakadémián rendezett hangversenyen, amelyen a zenekar Kodály Zoltán halálának 50. évfordulójáról is megemlékezik. A műsorban Kodály Felszállott a páva – változatok egy magyar népdalra című zenekari műve mellett többek között Liszt Mazeppája és Bartók Brácsaversenye is elhangzik, utóbbi mű szólóját Maxym Rysanov játssza majd.