Könyvkiadók tüntettek az Alexandránál

Könyvkiadók tüntettek a budapesti Nyugati téri Alexandra könyváruház előtt péntek délután. Azt követelték, hogy a könyvesboltlánc alapítója, Matyi Dezső üljön le velük tárgyalni a tartozásokról, amelyeket az Alexandra felhalmozott. A könyvesboltlánc a kiadók könyveinek eladásával keresett pénzt, de ők jó ideje nem láttak semmit a bevétel nekik járó részéből. Ez eleve nem olyan sok, hiszen a könyvterjesztő és könyvkereskedő láncok az ár 50-55 százalékát szedik be a terjesztésért és az árusításért cserébe, a kiadó csak a fennmaradó részből gazdálkodhat.

Csak becsülni lehet, hogy most hány cég várja hiába a pénzét az Alexandrától, a tüntetést szervező könyvkiadók szerint két-háromszázról van szó. Arra is csak becslések vannak, hogy mennyi pénzzel tartozik az Alexandra, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) szerint összesen nagyjából 3,8 milliárd forinttal.

Közben a Nyugati téri könyvesboltban nagy volt a forgalom a tüntetés alatt is, szinte percenként nyílt az ajtó, több tucat vásárló válogatott, és tele volt a galérián működő kávézó. Csak azt nem lehet tudni, hogy a kiadó, amely egy adott kötet előállításának összes költségét állta, vajon lát-e akár csak egy forintot is azoknak a könyveknek az árából, amelyeket ebben a pillanatban is árulnak az Alexandra-boltokban.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Szalontai Attila, az Elektro Press Kiadó vezetője a tüntetésen arra kért más kiadókat is: jelentkezzenek náluk, és próbáljanak együtt nyomást gyakorolni a nagy piaci szereplőkre. Galambos Ádám, a G-Adam Stúdió kiadó tulajdonosa azt mondta: változtatni akarnak a könyvkiadók kiszolgáltatott helyzetén, mert több nagy könyvesboltlánc is létezik, és bármikor bárki ugyanolyan helyzetbe hozhatja a kiadókat, mint most az Alexandra.

„Van olyan hálózat is, amely rendesen fizet, de akkora jutalékot vesz le, ami példátlan. A fogyasztói ár feléből kell kihoznunk a könyvet, amit mi állítunk elő, mi hirdetünk, reklámozunk. Ebbe még belemegyünk, de ha valaki még ezt sem fizeti ki, az felháborító. Más kiadókkal közösen próbálunk kiharcolni egy sokkal jobb alkupozíciót” – mondta Galambos. Bejelentette: online könyvesbolt alapítását tervezik, ahol a nagykereskedelmi cégek bevonása nélkül, alacsonyabb jutalék mellett árusítanák a könyveket.

A tüntetést olyan kisebb vállalatok szervezték, amelyek eddig a csendes többséget alkották, de most végképp betelt náluk a pohár. Galambos Ádám és Szalontai Attila szerint nem úgy tűnik, hogy bárki is képviselné érdekeiket. Különösen felháborítónak tartják, hogy Matyi Dezső az elmúlt hetekben számos tévének és újságnak nyilatkozott, csak velük nem tárgyalt. Ha nem sikerül öt napon belül tárgyalóasztalhoz ülni vele, csütörtökön újabb megmozdulást szerveznek a Károly körúti Alexandra előtt. A tiltakozók a tartozások kifizetését követelik, főleg azt a pénzt, amit az idei karácsonyi eladásokkal keresett a cég. Követelik azt is, hogy a visszakért könyveikért ne kelljen Pécsre utazniuk.

A kilátásaik mindazonáltal nem túl jók. Matyi Dezső könyvkereskedelmi cégében szeptemberben új tulajdonostársak jelentek meg, akik világossá tették: ha át is veszi majd a könyvesboltok bérletét egy új befektető, az nem fogja kifizetni a korábbi tartozásokat.

A tüntetésre raklapokat hoztak a könyvkiadók, a 3,8-as számot rakták ki belőlük, a milliárdos tartozásra utalva. Nagyjából két-három tucat szakmabeli jött el a tüntetésre. Galambosék azért hoztak raklapokat, mert az utolsó csepp volt számukra a pohárban, amikor az Alexandra jelezte: megmaradt könyveikért nekik kell leutazni Pécsre, ahol az Alexandra raktároz. Galambos és Szalontai közös kiadványaiért elmondásuk szerint nagyjából 2,5 millió forinttal tartoznak nekik.

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Szalontai Attila szerint az államnak nem dolga, hogy egy óriáscég hibás pénzügyi politikájának következményeit viselje. Inkább, hogy olyan jogi környezetet biztosítson, hogy ilyen ne fordulhasson elő, ne legyenek kiszolgáltatottak a könyvkiadók a nagykereskedőknek. És hogy avatkozzon be, hogy egy csőd felé menetelő cég ne árulhasson még ma is könyveket akkor, ha nyilvánvalóan nem fog tudni fizetni.

Az Alexandra évek óta fegyelmezetlenül fizetett és tartozásokat görgetett, de a könyvkiadók többsége nem lépett fel ellene. Mindenki féltette azokat a milliókat, amiket még nem fizettek ki. Szalontai viszont úgy véli: valakinek ezt is el kellett kezdenie.