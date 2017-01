Kormányközeli cég újítja fel a Budai Vigadót

A Hagyományok Házának és a Magyar Állami Népi Együttesnek otthont adó Budai Vigadó épületének időszerű felújításáról közbeszerzési eljárásban döntöttek, az Épkar Zrt. nettó 4,6 milliárd forintos pályázata nyert a Swietelsky Magyarország Kft.-vel és a Laki Épületszobrász Zrt.-vel szemben.

Az Épkar Zrt.-t hírbe hozták már majdnem minden kormányközeli nagyvállalkozóval, Mészáros Lőrinccel és Tiborcz Istvánnal, valamint Bánki Erik fideszes képviselővel is. Legutóbb akkor hallottunk a Szeivolt István tulajdonolta cégről, amikor az bevásárolta magát a Magyar Építőbe. De a cég és Szeivolt neve a „karcagi Bróker Marcsi” ügyében is felmerült. Ők végezték egyébként a hatvani Grassalkovich-kastély, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rekonstrukcióját, és a társaság nevéhez kötődik a budapesti Akvárium Klub, a Design Terminál és a park építése is.

A közbeszerzési eljárás arról döntött, hogy az 1897–98-ban neoreneszánsz-eklektikus stílusban épült Budai Vigadó teljes körű rekonstrukciós felújítási és bővítési munkáinak megvalósítását, a rekonstrukcióhoz szükséges bontási, átépítési, felújítási és restaurátori munkákat ki végezheti el.

„Utoljára az 1970-es évek elején, előtte a második világháború után sok mindent megcsináltak az épületen, főként társadalmi munkában, de azt leginkább tűzoltásnak, ideiglenes megoldásnak nevezném” – mondta lapunknak adott tavaly novemberi interjújában Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója. Új funkciókkal is bővül az épület: próbatermet kapnak a táncosok, a belső átriumot befedik, a színházterem visszanyeri eredeti báltermi funkcióját, ugyanakkor továbbra is alkalmas marad színházi előadásokra.