Lady Gaga dótkötélen ment neki Trumpnak

A houstoni NRG stadion tetején állva, a háttérben az éjszakai égbolton drónokkal megvilágított amerikai lobogóval nyitotta meg Lady Gaga a Super Bowl – a profi amerikaifutball-liga (NFL) döntőjének – félidejében adott koncertjét.

A 30 éves popdíva elsőként – még odafenn – a God Bless America című hazafias dalt énekelte el, a befogadás és az egység fontosságára utaló finom üzenetként az elnökválasztás miatt jelenleg mélyen megosztott Egyesült Államokban.

Előzőleg sokan azt latolgatták, hogy a szókimondó énekesnő a nőjogokkal,a bevándorlással vagy Donald Trumppal kapcsolatos üzenetre használja majd fel az NFL döntője által biztosított rendkívüli rivaldafényt. Gaga azonban az amerikai hűségeskü egy részét – „egy és oszthatatlan nemzet az Isten színe előtt, amely szabadságot és igazságosságot nyújt mindenkinek” – tűzte be nyitó dalába.

Aztán két drótkötél által tartva, aláereszkedett a kábelek által tartott színpadra, ahol belefogott aprólékosan koreografált, legnagyobb slágereit felsorakoztató 13 perces koncertjébe a New England Patriots és az Atlanta Falcons által játszott NFL-döntő szünetében.

Az ezüstös, flitteres dresszbe és a hozzávaló, magas sarkú csizmába öltözött, hatszoros Grammy-díjas Gaga olyan, abszolút slágerei közé tartozó dalokat énekelt el, mint a Poker Face, valamint az önbizalom és az elfogadás himnuszaként előadott Born This Way, miközben a levegőben a drótkötél által tartva, légi akrobata mutatványokat adott elő. Később a színpadra ereszkedve végigtáncolta a Telephone és a Just Dance című számokat, majd egy zongorához rohanva a Million Reasons című dalát énekelte el, a szüleinek küldött kiáltással megspékelve.

A Super Bowl afféle népünnepély az Egyesült Államokban: több mint százmillió embert ültet a képernyők elé. A Super Bowl félidei show-ját hagyományosan a legnagyobb világsztárok adják, korábban olyan előadók léptek fel mint Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen vagy Prince.