Lehet, hogy ez volt Adele utolsó turnéja?

A mindössze huszonnyolc éves, de már Oscar-, Golden Globe-, valamint tizenötszörös Grammy-díjas angol énekesnő, zenész-dalszerző Adele érdekes kérdéseket vetett fel turnéjának új-zélandi, utolsó állomásán.

A két nagyobb és számos kisebb szigetből álló állam legnagyobb városában, Aucklandban adott koncerten az angol énekesnő ugyanis azt mondta a Mount Smart Stadium közönségének a New Zeland Heraldra hivatkozó BBC szerint, hogy „nem volt jó a turnén, nem tudom, hogy valaha turnézom-e még egyszer”. Azonban a közönségnek címezve azt is hozzátette: „Az egyetlen érv, hogy turnézzak, ti vagytok. De nem vagyok biztos benne, hogy ez az életem.” Majd elérzékenyült, és könnyeivel küszködve azt is elmondta, hogy ez volt a legnagyobb teljesítménye karrierje során, ami megváltoztatta az életét, és így már tudja, miért csinálta.

Adele elképesztően hosszú ideig, tizenöt hónapon keresztül volt úton, bejárta Európát, Amerikát és Új-Zélandon zárt vasárnapi koncertjével esőben, természetesen telt házzal. Az énekesnő fellépései rendkívül népszerűek voltak, többször előfordult, hogy az online jegyvásárló rendszerek lefagytak, vagy csak lassan működtek. Előfordult, hogy egyszerre 10 millió amerikai próbált jegyet vásárolni. A New York-i hat dátum például több mint 4 millió embert érdekelt, de csak 120 ezer jegyet értékesíthettek, amelyek végül rekordidő alatt fogytak el.