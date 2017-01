„Hurka vagy, hogy lefeküdtél a U2-nak”

Az Oasis-alapító két testvér, Noel és Liam Gallgaher nyilvános perpatvarán igazából már csak hangosan hahotázni lehet. A recept hosszú évek óta az, hogy az 1990-es és 2000-es évek meghatározó brit poprock zenekarának bal- és jobbkeze időről időre egymásnak megy. Pontosabban az esetek túlnyomó többségében Liam beszól valami ordenáré gusztustalanságot, majd arra Noel vagy keményen visszaszól, vagy jót röhög, és viszontválaszában odaszúr valami elegánsabb, de öv alatti dolgot. Vagy épp semmit.

Az elmúlt időszakban ez a cicaharcra emlékeztető piszkálódás a közösségi médiában zajlott, s nekünk egyszerűen csak hátra kellett dőlni, és élvezni a műsort.

Az ifjabbik Gallagher hasonlította már az amúgy Magyarországon életében először a tavalyi szigeten fellépő Noelt Hitlerhez, vagy épp nevezte bátyját kis varangynak. Ahogy azt is a fejéhez vágta, hogy Noel az oka annak, hogy a 2009 augusztus végén egyébként egy testvérbalhé után feloszló Oasis nem alakul újjá.

Legújabb kirohanásában meg amiatt háborog, hogy hétfőn bejelentették, Noel Gallagher és bandája zenél az ír U2 Joshua Tree turnéján, amelyet az album megjelenésének harmincadik évfordulója alkalmából tartanak majd nyáron. A tervek szerint – ami így tuti keresztbe tesz mindenféle Oasis újjáalakulási lehetőségnek – nyolc koncertet adnak, Dublin és London mellett Berlinben, Brüsszelben, Barcelonában, Rómában, Párizsban és Amsterdamban lépnek fel. Noel pedig így nyilatkozott a közös zenélésről: „Imádom a U2-t, és ha nem érted, hát nem érted, de szégyeld magad ezért! A With or Without You az egyik legjobb sláger, amit valaha írtak.”

Szemmel láthatóan ez a duma Liamnak nem jött be, s Twitteren nemes egyszerűséggel ennyit írt: „Látom, minden seggnyalás végül kezd kifizetődő lenni. Nem gáz. LG x”

I see all that brown nosing is finally starting to pay off NO SHAME LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 2017. január 9.

Liam kirohanására egyébként Noel helyett reagáltak a rajongók, akik egyből egy olyan régi fotóval válaszoltak a magát divatdiktátornak is képzelő énekesnek, amin épp ő ad egy cuppanós puszit Bonónak, a U2 frontemberének.

A fiatalabbik Gallagher testvér amúgy a maga módján tud jó fej is lenni. George Michael halálákor például keményen nekiment az elhunyt énekest egy trágár kommentben támadó Twitterezőnek. A német Süddeutsche Zeitungnak adott interjújában pedig az Oasis összeállása kapcsán kifejtette, azért nem éri meg, hogy pár ezer okostelefont nézegessen a színpadról. Majd hozzátette, ha a koncerten be lennének tiltva az okostelefonok, és mindenki leadná őket az előtérben, akkor talán összejöhetne a dolog. Haha! S azt is hosszasan fejtegette, mennyire idegesíti, hogy a koncerteken mindenki egyfolytában a telefonját nyomkodja, ahelyett, hogy táncolja, énekelne és sörözne.

Külön vicces, hogy Liam fia, Lennon épp a napokban mutatkozott be a kifutók világában, miután megvolt az első komolyabb divatbemutató, ahol fel s alá lófrálhatott a ruhamodell szerepében. Ennek kapcsán mondjuk nem láttunk semmilyen tökös, odamondogatós Liam-posztot.

A manchesteri testvérpár egyébként ír származású. Az Oasis tündökléséről pedig Supersonic címmel nemrég jött ki egy dokumentumfilm, amelyben a változatosság kedvéért szintén nem kímélik egymást.

