Lovasi tudja, milyen lehetne a „jó” Geszti Péter

Mi köti össze az űrhajóst, a kötéltáncost és a buddhista szerzetest? Semmi. Jaj, nem úgy, ebből nehéz lesz kikecmeregni! Szóval: a semmi. A semmi az, ami összeköti őket. Azt már Besenyő Pista bácsitól is tudjuk, hogy „a semmi, az nem van, hanem nincs”, és most Földes Eszter színésznő, Lovasi András és a Kiscsillag zenekar gördítik tovább a semmibe vezető gombolyagot. Az űrhajós a semmiben hajóz, a kötéltáncos a semmi felett egyensúlyoz, a buddhista szerzetes a semmibe jutna el, ha tehetné. Ha valakik tehát, ők nagy szakértői a semminek. Aki pedig szakértő, az evidens, hogy konferenciát szervez.

Szép lassan érett valamivé ez az akármi, ami a semmiből lett 2006-ban. Ekkor jelent meg a Kiscsillag zenekar első lemeze, rajta a rendkívül népszerű és némileg emblematikussá vált szerzemény, a Menetszél. Ebben hangzik el először utalásként, hogy a semmi boncolgatása hivatásszerűen is végezhető: „Nagyon fontos dolgom van én messze megyek / eltűnnek a legelők jönnek a hegyek / nagyon fejlett kistérségben konferenci / -át rendeznek a semmiről van-e semmi”.

A csíra tehát hamar megszületett, a téma fel-felbukkant nyomokban később is, de kicsit megpihent. Ezzel párhuzamosan a Kiscsillag a klubok színpadát egyre többször cserélte színházi deszkákra, és előbb az Idáig tudom a történetet előadással állt ki, majd jött a Semmi konferencia első verziója. Többen megijedtek ekkor, mert a zenekar, amely füstös klubokban döngetett korábban nyers és őszinte gitárzenével, arra az ingoványos talajra tévedt, ahol az út számos csapdát rejt egy rockzenekar számára. És ezekbe nagyjából mind sikerült is belelépni.

Földes Eszter Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A Semmi konferencia első szériája számos színészt, zenészt, színész-zenészt (Falus Mariann, Földes Eszter, Pásztor Anna, Péterffy Bori, Varga Líviusz) felvonultatott, a Kiscsillag tagjai is szerephez jutottak, és bár kísérletnek érdekes volt, összességében elég furcsa hatást keltettek a prózai szerepekkel visszafogottan bánó, amúgy kiváló zenészek, és a helyenként különösen vonagló többiek.

Valószínűleg a rendező Földes Eszter és a zenekar, élén Lovasi Andrással is felismerte ezt, és miután 2017-ben ugyanezen a címen napvilágot látott az utóbbi évek egyik legizgalmasabb magyar lemeze, az előadást is átszabták. A prózai részeket is ők ketten jegyzik. A március 25-én Szolnokon bemutatkozott, és (ráérős) turnéra induló előadás legnagyobb erénye, hogy megfogták mindazt, ami hajlamos volt szétfolyni, rendezték a sorokat, és visszametszették a vadhajtásokat. Minden suszter a saját kaptafájához került, a zenészek zenélnek, Földes Eszter pedig egyedül adja elő, a tizenegy éves kisfiú, annak édesanyja és hajléktalan barátja történetét. Méghozzá zseniálisan, érett színésznő és érett rendező benyomását keltve.

Az artisztikus túlzásoktól szorongóknak is bátran ajánljuk az előadást, mert a vezérlőelv a visszafogott arányosság. Koncert és színház kettő az egyben ez, ahol a két szekció pont egészségesen támogatja meg egymást, miközben külön is megáll a lábán. A zenei repertoár gerincét a friss album dalai adják, de beköszönnek régebbi szerzemények is. Rendkívül erős része a darabnak maga a konferencia, amit azért kell megrendezni, mert a főhős kissrác letargiába fordult anyja minden kérdésre, amely azt feszegeti, mi van vele, azt feleli: semmi. Földes Eszter színésznőként, bábosként, árnyjátékosként brillíroz, és nehéz eldönteni az-e a csúcspont, amikor Dzsenifer léggömbökön elrepül, vagy a Földre című Kiscsillag szám rap betétje, ami a „jó” Geszti műve is lehetne, ha kifejlődött volna a jó Geszti, aki nem áldozza fel a belbecst a külcsín oltárán. Ilyesfélék hangzanak el: „Hogy lenne értelmezhető a nem létező? / Vajon a semmiség megsemmisíthető? / A semmi nélkül a mindenség csak egy színtelen kifestő / Jobb mindent tudni a semmiről? / Mint semmit sem tudni mindenről?”

Nem ígérjük, hogy válaszok is születnek, de a legtöbb konferenciával már csak így van ez. Annyit azért elárulhatunk, anya és fia kapcsolatának végül jót tesz, hogy kibeszélik a semmit. Konklúziónak pedig ez is valami.