Magyar animáció a brit kulturális főváros házain

Az Anglia északkeleti részén, az Északi-tenger partján fekvő Hull nyerte el a Nagy-Britannia kulturális fővárosa idei címét. A programsorozat nyitányaként a szigetországban élő Balogh Zsolt animációsművész videóját vetítik egy héten keresztül a város főtere, a Queen Victoria Square épületeire. A We are Hull című installáció a város elmúlt száz évének történelmét dolgozza fel. Balogh Zsolt a videó- és animációs vetítés egyik kiemelkedő, nemzetközileg magasan jegyzett képviselője. A londoni olimpia megnyitóünnepségének animációs betétjei, a Victoria and Albert Museum nagyszabású David Bowie is… című kiállításának videoinstallációi, a londoni National Theatre előadásainak vetített háttere, a sydney-i operaház fényfestése mind a Londonban élő magyar művész nevéhez fűződnek.

hirdetés

Januárban a magyar mozikban is látható a Victoria and Albert Museum Bowie-kiállításáról szóló film. A kiállításon a nemrég elhunyt David Bowie öt évtizedet felölelő pályájának számos emlékezetes momentuma megidéződött: bemutattak kosztümöket, hangszereket, szürreális videókat, dalszövegek eredeti kéziratait. Balogh Zsolt pedig felépítette az énekes elképzelt gyerekszobáját, ahol a látogatók a falakra vetített ötperces videó révén képet kaphattak a hetvenes-nyolcvanas évek zenei világa provokatív figurájának tinédzserkori énjéről, családi tragédiáiról, az őrülettől való félelméről, az őt inspiráló színészekről-zenészekről, a pantomim-előadói múltjáról, a festészet iránti rajongásáról és persze a hírnév iránti emésztő vágyáról.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 06.