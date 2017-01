Magyar művészek a világ élvonalában

Három magyar művészt is találunk a világ legkeresettebb zenészei között. Az előző év legfoglalkoztatottabb muzsikusait felvonultató listát a világ legnagyobb internetes komolyzenei adatbázisa, a londoni Bachtrack készítette el. A Bachtrack szokásához híven a 2016. évre vonatkozóan is a világ legkülönbözőbb országait vette figyelembe, csaknem 32 ezer komolyzenei koncert, illetve előadás adatait összegezve. Statisztikájuk a minta elemeinek nagy száma alapján tehát reprezentatívnak tekinthető.

Nemcsak arról van szó ráadásul, hogy hárman is végeztek a saját hangszerük művészei között az első hatban, de egy egészen kivételes eredményről is: Várdai István ugyanis a csellisták között a legelső volt, vagyis a Bachtrack őt tekinti a világ legkeresettebb csellistájának. Várdai a statisztikák szerint olyan világhírű művészeket utasított maga mögé, mint például Yo-Yo Ma vagy Sol Gabetta. A zongoristák mezőnyében Várjon Dénes is dobogós, ő a harmadik helyen szerepel a listán Danyiil Trifonov és Rudolf Buchbinder mögött, megelőzve például a hetedik helyen álló, szintén magyar művészt, Schiff Andrást.

A hegedűsök között Baráti Kristóf került fel a rangos névsor hatodik helyére, ebben a szoros mezőnyben Leonidasz Kavakosz az első, ugyanakkor még Baráti Kristóf mögött is olyan világsztárokat találunk, mint például a tizedik helyen álló Joshua Bell.

Várdai István, Várjon Dénes és Baráti Kristóf között az is összekötő kapocs a gyakori közös fellépések és művészbarátságuk mellett, hogy mindhárman a Körner Tamás nevével fémjelzett Klasszikus Koncert ügynökség muzsikusai, így a mostani siker a hazai menedzsmentnek is komoly nemzetközi elismerést jelent.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 11.