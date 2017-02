Már a kivégzőmúzeum sem elég polkorrekt

Szexista és offenzív a London Dungeon kampánya – többen is ezzel estek neki az utóbbi napokban a brit kivégzőmúzeumnak a BBC szerint. Azt, amelyikben többek közt azt lehet megtudni, meddig lehet satuba fogva tekerni a fejet, vagy épp mennyi vizet érdemes tölcséren át adagolni az áldozat torkába, hogy kínhalált haljon. Sweeney Todd borbélyüzletéről és Hasfelmetsző Jackről is lehetett már tájékozódni a horrormúzeumban, ami most nem bizonyult elég polkorrektnek, így elnézést kellett kérnie.

Twitteren kezdett kampányba a kiállítóhely, többek közt egy prostituált meggyilkolását, valamint egy másik ember nemi úton való megfertőzését jópofa dolognak beállítva. Több sem kellett a közösségi médiának, egyként hördültek fel a Twitter-felhasználók. Szexista, offenzív – kiáltották, feltéve a kérdést, hogy tehet ki ilyeneket egy családokat vonzó turistalátványosság.

Ami, ismételjük, egy borzalmas kivégzéseket trendi turistalátványosságként eladó horrormúzeum.

A Telegraph újságírója, Rebecca Reid arról beszélt a BBC-nek, hogy csak mert ezek a merényletek és erőszakok a múltban történtek, attól még a merényletek és erőszakok ma is a brutális valóság részét képezik a szexmunkások számára.

A Merlin Entertainment törölte a képeket, és elnézést kért, amiért a brutális kivégzéseket turistalátványosságként eladó múzeumot brutális erőszakkal reklámozták.