Meghalt Chuck Berry

Kilencvenéves korában elhunyt Chuck Berry – közölte a BBC. A rocklegendát a St Charles-i rendőrség közlése szerint szombat délután eszméletlenül találták meg.

Az énekes karrierje hét évtizedet ölelt fel, és olyan örökzöld slágereket adott a világnak, mint a Roll Over Beethoven vagy a Johnny B Goode.

A zenész 1984-ben kapta meg a Grammy-életműdíjat, és az elsők között került be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába 1986-ban.

Fegyveres rablásért is elítélték

Charles Edward Andersen Berry 1926. október 18-án született St. Louis-ban. A család hat gyereke közül a negyedikként látta meg a napvilágot, középosztálybeli háttere pedig már korai éveiben lehetővé tette számára zenei érdeklődése megélését. Ennek is köszönhető, hogy első nyilvános fellépésére már 1941-ben sor került.

Nem épp zökkenőmentesen indult élete: 1944-ben fegyveres rablásért tartóztatták le Kansasben. Fiatalkorúaknak fenntartott javítóintézetbe került, ahonnan három év múlva engedték ki.

Countryval provokált

Számos különböző munkát elvállalt St. Louis-ban: dolgozott gyári munkásként, de karbantartóként is. Kellett is a pénz, hiszen 1948-ban feleségül vette Themetta „Toddy” Suggsot, akitől két évvel később meg is született lánya, Darlin Ingrid Berry.

A fiatalkorától bluest játszó Berry az ötvenes években St. Louis-i bárokban lépett fel barátaival. Korai éveiben egyik fő inspirációs forrását az ismert blues-zenész, T-Bone Walker jelentette.

Az ötvenes évek elején indult együttműködése a híres zongoristával, Johnnie Johnsonnal: főleg bluest játszottak közösen, bár a környék fehér lakossága elsősorban a countryért rajongott. Berryék szerették is provokálni a főként feketékből álló hallgatóságukat saját country számaikkal.

1955-ben ismerkedett meg Muddy Watersszel, aki bemutatta őt befolyásos kiadóknak. A zenész a fentiek ellenére úgy vélte, blues számai kelthetik fel igazán az érdeklődést, a Chess Records figyelmét mégis egy country dal, az Ida Red feldolgozása keltette fel. A Bob Willis-szám adaptációját Berry végül Maybellene címmel hozta ki, és ez válhatott az első nagy slágerévé.

Egy évvel később már Roll Over Beethoven című dala hódította meg a Billboard listáját. 1957 és 1959 között aztán sorra érkeztek olyan hamar klasszikussá váló számai, mint a Rock and Roll Music, a Sweet Little Sixteen és a Johnny B. Goode. Két rockfilmben is feltűnt ekkoriban, az '56-os Rock Rock Rockban, illetve a három évvel későbbi Go, Johnny, Go!-ban.

Utóbbi címadó dala, a Johnny B. Goode hatalmas népszerűségre tett szert a popkultúrában. 1973-ban a George Lucas rendezte American Graffiti-ben hallhattuk, az 1985-ös Vissza a jövőbe című filmben pedig a Michael J. Fox alakította Marty McFly adta elő a slágert. A sztori szerint Marty szülei fiatalkorába, 1955-be utazik vissza, ahol a jövő zenéjeként prezentálja a hallgatóságnak a számára kedves dalt. Még azt a poént is ellőtték, hogy a jelenlévő Marvin Berry telefonon hívja fel közben unokatestvérét, Chuckot, hogy bemutassa neki a hangzást, amit mindig is keresett.

