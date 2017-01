Meghalt Derek Parfit filozófus

Hetvennégy éves korában, január 1-jén életét vesztette Derek Parfit brit filozófus – közölte a Daily Nous. Halálát azóta több más forrás is megerősítette. Kutató, egyetemi tanár volt, aki tudományos pályája alatt végig tanított az Oxford Egyetemen, de oktatott filozófiát a New York-i Egyetemen, a Harvardon és a Rutgers Egyetemen is. Számos könyve nagy hatással volt a bölcsészettudományokra, és tananyaggá válhatott az elmúlt évtizedekben.

Az önérdek, ami szembemegy az önérdekkel

Orvos szülők gyermekeként 1942. december 11-én, Kínában született, de ’43-ban a család már vissza is tért az Egyesült Királyságba. A fiút az Etonba küldték, ő pedig kiskorától kezdve költő szeretett volna lenni, de erről aztán letett, és az Oxfordon már újkori történelmet tanult. 1964-ben diplomázott, nem sokkal később pedig a történelmet is leadta a filozófia kedvéért, és az oxfordi All Souls College ösztöndíjasa lett.

Első könyve, az 1984-es, négy részből felépülő Reasons and Persons a normatív morálfilozófián belül korszakalkotónak mondható. Parfit meggyőződése volt, hogy a nem vallásos alapról vizsgálódó etika még egy igencsak feltáratlan terület, és a metaetikával eltávolodva vizsgálta, mi alapján tekintünk valamit jónak vagy rossznak. Azt tanulmányozta, az önérdeken alapuló etika miként mehet szembe mégis az ember későbbi érdekeivel, ahogy a konzekvencionalizmuson alapuló etika is önsorsrontó lehet bizonyos esetekben. A józan észen alapuló etika pedig a nagyobb közösség esetében lesz önérdek-aláaknázó: példákkal mutatta be, hogy így járunk el akkor is, mikor szeretteink jólétét mindenki másé elé helyezzük.

Később a 2011-es, kétrészes On What Mattersben fejtette ki bővebben moráletikai elképzeléseit. Hatalmas munka született ezzel: 1440 oldalas a két rész, a harmadik pedig még mindig kiadás előtt áll.

Miért legyen az első a jövőbeli én?

Mint a Vox.com most írta, ha egyetlen elmélettel kellene azonosítani a filozófust, az ez lenne: a személyazonosság, hogy egyénileg kik vagyunk, valójában nem számít. A pszichológiai kötődés, kontinuitás számít, és így az önzés jóval kevésbé válik védhetővé. Ha időben különválok jövőbeli önmagamtól, akkor kevésbé fog számítani, hogy akinek most kedvezek, az később fizikailag és szellemileg is azonos lesz velem. Ha időben különbözök a későbbi önmagamtól, akinek kedveznék, és térben másoktól, akiknek kedvezhetnék, akkor miért legyek az első a jövőbeli én, szemben a már most létezőkkel?

Mint a Vox szerzője, Dylan Matthews megfogalmazta: ez az elképzelés, mely szerint a távolság nagyobb múltbeli és jövőbeli önmagamtól, mint más emberektől a jelenben, sok közös vonással bír a hagyományos buddhista tanítással.