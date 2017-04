Meghalt James Rosenquist pop-art művész

Nyolcvanhárom éves korában meghalt James Rosenquist, aki az 1960-as években főszerepet játszott a pop-art kialakításában – közölte a The New York Times. Felesége, Mimi Thompson szerint hosszan tartó betegség után, New York-i otthonában hunyt el.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kortársaihoz, Andy Warholhoz és Roy Lichtensteinhez hasonlóan Rosenquist is erőteljes, színpompás világot alakított ki műalkotásain. Mások mellett ő is a tömegmédiából, illetve a populáris kultúrából nyerte témáit, és olyan technikákat alkalmazott, amelyek addig a kereskedelem vagy az ipar sajátjai voltak. Ilyen volt például, hogy hirdetőtáblákat festett meg.

Rajzokat, nyomatokat, kollázsokat is készített: egyik leghíresebbje, az 1992-es Time Dust hatalmas munkának mondható. Ihletet nyert a szürrealista kollázsból éppúgy, mint a kortárs reklámok montázstípusából. Festményeit a modern fogyasztói társadalom kritikájaként és az amerikai kollektív tudatra vetett futó pillantásként is lehetett értelmezni.

Munkái ritkán hordoztak politikai üzenetet, ismert alkotása, az F–111 viszont igen: ezt 1964–1965-ben készítette, és az amerikai fegyverkezés ellen szólalt fel vele. A képen többek közt egy kislányt láthatunk feje fölött egy robbanófejre hasonlító hajszárítóval.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.04.03.